- Doua atacuri cu vehicul capcana au fost lansate luni impotriva unei baze in care se afla soldati americani, la aproximativ 100 km nord-vest de Mogadiscio, si a unui convoi militar al Uniunii Europene in capitala somaleza, au anuntat surse de securitate si martori, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Una dintre rachetele lansate de catre atacatori a ajuns intr-o curte parasita din apropiere de "Green Zone" (Zona Verde), iar cealalta in apele raului Tigris din Bagdad fara incidente insa. Potrivit unei autoritati oficiale nicio grupare nu a revendicat atacul pana in prezent. Citeste…

- Mai multe explozii puternice s-au produs, astazi, in zona Vadu din Constanta, la cativa kilometri de turistii care se aflau pe plaja. The post Explozii puternice pe plaja Vadu, la cativa kilometri de turisti appeared first on Renasterea banateana .

- UPDATE: Incendiul s-a produs la un depozit de materiale feroase și produse reciclabile (mase plastice), aflat la ieșirea din municipiu "Incendiul se manifesta pe o suprafața de aprox.3000 mp, cu degajari mari de fum. Pentru eficientizarea misiunii de raspuns și limitarea pericolului de extindere…

- Un depozit de apa a aparut inexplicabil in craterul Halema'uma'u al vulcanului Kilauea din Hawaii, au anuntat joi oamenii de stiinta. Acestia incearca sa lamureasca provenienta apei si sa determine daca prezenta ei poate influenta activitatea vulcanului.

