Cel putin 40 de locuinte au fost afectate de deflagratie si de incendiul care a urmat in noaptea de vineri spre sambata.

Echipe de salvare se aflau, sambata dimineata, la locul exploziei, numeroase persoane fiind evacuate din zona.

Cauza exploziei nu este cunoscuta, sustin autoritatile care exclud vreun atentat terorist.

In august, cinci oameni au murit intr-o explozie care a avut loc intr-o fabrica de aluminiu din estul orasului Jiangsu, in timp ce in iulie, 19 persoane au decedat in urma deflagratiei produse la o uzina chimica din sudul provinciei Sichuan.