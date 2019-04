Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un prim bilant, autoritatile anuntasera moartea a 20 de persoane. Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata,…

- Cel putin 42 de persoane au murit si peste 280 au fost ranite in sase explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC.

- Atentat groaznic in Sri Lanka. Oficialii din Poliție declara ca au fost explozii puternice la trei biserici și trei hoteluri din țara in Duminica Paștelui Catolic. Un șir de explozii au lovit duminica...

- Cel putin 20 de persoane au murit si peste 280 au fost ranite in sase explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC.

- Doua biserici din Sri Lanka și doua hoteluri au fost lovite de explozii in Duminica Paștelui, ranind mai mulți oameni, au spus surse de poliție potrivit reuters.Hoteluri și una dintre biserici se afla in capitala națiunii Colombo. Cealalta biserica se afla in Negombo, la nord de Colombo.…

- Doua explozii s-au produs sambata in Jalalabad, oras din estul Afganistanului, ucigand trei persoane si ranind 19, intre care doi copii si opt membri ai fortelor de securitate, a declarat un purtator de...

- Accidentele rutiere sunt la ordinea zilei mai ales pe șoselele din Romania acolo unde drumurile proaste și șoferii teribiliști formeaza combinația perfecta. Deși sute de oameni mor anual pe strazile din Romania, in cel mai grav accident din istoria țarii au fost implicați 83 de oameni. Accidentul a…

- Mai multi romani sunt printre victimele unui accident teribil care a avut loc pe o autostrada din Ungaria. Bilantul dupa 24 de ore este de patru morti si patru raniti, inclusiv un bebelus de doua luni, dupa ce opt masini au fost distruse. Luni de dimineata, in jurul orei 5, pe o ceata densa, un […]…