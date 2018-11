Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Fuego din Guatemala, aflat la doar 50 de kilometri distanța de capitala țarii, Ciudad de Guatemala, a inregistrat intre 10 și 15 explozii pe ora, cenușa ajungand chiar și la 4.700 de metri inalțime.Exploziile sunt considerate slabe și moderate.

- Un muncitor roman a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la 10 metri inalțime intr-o localitate din Italia. Accidentul de munca a avut loc in Sulmona, Italia. Romanul, in varsta de 42 de ani, a cazut de pe acoperișul unei cladiri in timpul orelor de munca. Acesta a cazut in gol de la…

- Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad, unde o mașina in care se aflau patru persoane a plonjat de pe un pod inalt de aproximativ 20 de metri. In urma impactului, doua persoane au murit.

- O femeie de serviciu, care lucra in Primaria Craiova a murit, marti, dupa ce a cazut, accidental, de la o inaltime de 12 metri in timp ce facea curatenie. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, s-au efectuat manevre de resuscitare, insa femeia de 46 de ani nu a mai putut fi ajutata…

- Reprezentantii Spitalului Universitar din Capitala au precizat ca angajatul de la Teatrul de Comedie, care a cazut duminica de la aproximativ 6 metri si care a fost adus la aceasta unitate medicala, este in stare grava. El se afla in sectia de Terapie Intensiva, unde este monitorizat si i se acorda…