Explozii în Kabul. Au murit 22 de persoane şi 38 sunt rănite Ulterior, un purtator de cuvant al talibanilor a revendicat atentatul sinucigas cu bomba. Surse afgane informeaza ca acesta este cel de-al doilea atac de acest fel, dupa cel cu o zi in urma ce a vizat institutii oficiale ale guvernului. Marti, un dispozitiv cu explozibili ce era atasat de o motocicleta a vizat un mars de campanie la care participa presedintele tarii, Ashraf Ghani. Presedintele a iesit teafar din acest atac terorist soldat cu 26 de morti si 42 de raniti. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

