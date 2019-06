Stiri pe aceeasi tema

- Cauza exploziei din aceasta saptamana de pe petrolierul norvegian Front Altair, in Golful Oman, ramane ''necunoscuta'', dar compania care detine nava a exclus o ''eroare umana sau mecanica'', transmite sambata dpa potrivit Agerpres. ''Incidentul va fi investigat integral de companie impreuna…

- "Raspundem de mentinerea securitatii in stramtoare si am salvat in cel mai scurt timp posibil echipajele petrolierelor atacate", a declarat Abbas Mousavi, purtator de cuvant al ministerului de externe de la Teheran.Oficialul a adaugat ca "acuzatiile secretarului de stat american (Mike)…

- Doua explozii foarte puternice au avut loc azi la bordul a doua petroliere in Golful Oman. Pe „Kokuka Courageous” era un echipaj format din 21 de oameni, iar pe „Front Altair” erau 23 de oameni. Cu toții au fost salvați cu succes, a informat bbc.com. Cauza exploziilor de pe una dintre cele mai circulate…

- Doua petroliere au fost atacate, aparent cu torpile, în Golful Oman, joi, iar echipajele au fost evacuate. Incidentul vine la o luna dupa ce alte patru nave au fost ținta unor atacuri pe care SUA le-au atribuit Iranului.

- O fetița de șapte luni a fost in pericol de moarte din cauza unui produs pentru calmarea durerilor dentare pe care i l-a aplicat mama sa, la recomandarea medicului. Incidentul a avut loc in Noua Zeelanda.

- Semafoarele inteligente din Alba Iulia s-au defectat din nou! De data aceasta semaforul pietonal de la intrare pe strada Cloșca a ramas blocat pe culoarea roșie. Semafoarele pietonale de pe strada Cloșca, in apropiere de Liceul Militar, s-au blocat marți in jurul amiezei, pe culoarea roșie, punandu-i…

- Pentru a evita un obstacol viu ivit din senin in fața autoturismului pe care-l conducea, un șofer și-a riscat viața. Incidentul in urma caruia un varstnic a ajuns in spital, ranit fiind, a avut loc in Voiteni, in jurul orei 11.00. In fața mașinii sarise o vulpe, pe care conducatorul auto a incercat…

- Incidentul s-a petrecut pe reteaua de socializare online Reddit. Acolo, un utilizator cunoscut sub pseudonimul "TheRealFikiDoctor" a sustinut ca are o descriere completa a primului episod din cel de-al optulea sezon al serialului. Vestea s-a raspandit rapid in mediul online, declansand reactii negative…