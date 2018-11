Explozii devastatoare şi focuri de armă. Sunt zeci de morţi şi răniţi Exploziile au fost urmate de focuri de arma si dupa circa 20 de minute de o a treia deflagratie pe strada intens circulata, relateaza Reuters, itata de Agerpres. "Deocamdata avem 17 civili ucisi confirmati. Acestia se deplasau cu transportul public la fata locului cand au avut loc exploziile si tirurile. Bilantul va creste cu siguranta", a declarat un responsabil al politiei.



Potrivit unui alt responsabil al politiei somaleze, exploziile au vizat hotelul Sahafi, aflat vizavi de sediul Departamentului pentru anchete penale, potrivit Agerpres.



Atacul nu a fost deocamdata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

