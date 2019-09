Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, dupa o explozie puternica produsa la o fabrica de prefabricate din cartierul Militari, in Sectorul 6 din Bucuresti. Din primele informatii, la ora 5.25 ar fi explodat un cuptor unde se trateaza BCA-ul, a notat observator.tv. O femeie a murit, iar alti…

- Explozia a avut loc in jurul orei locale 13:30 (17:30 GMT) intr-un comisariat de politie situat in nordul capitalei chiliene. ''Este exclus sa fie vorba de o explozie la o instalatie de aer conditionat sau ceva asemanator'', a declarat primarul orasului Santiago de Chile, Karla Rubilar.Ranitii…

- Sase persoane au fost ranite, dupa ce un barbat a aruncat o grenada. Incidentul s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in satul Hirova, raionul Calarasi. Informatia a fost confirmata de politisti.

- O explozie a provocat panica vineri in orașul Christchurch din Noua Zeelanda. Mai multe persoane au fost ranite in urma unei deflagrații provocate de o scurgere de gaze dintr-o locuința. Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat vineri ca un incident grav a avut loc in orașul Christchurch. O casa a…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste 20 au fost ranite vinei in urma unei explozii care s-a produs intr-o moschee șiita din estul Bagdadului, au anunțat surse din poliție, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’…

- Zece persoane, printre care un copil, au fost ranite luni intr-o explozie provocata de o scurgere de gaze in centrul localitatii italiene Rocca di Papa, la circa 25 km sud-est de Roma, transmite AGERPRES.Explozia s-a produs in cladirea primariei din Rocca di Papa, localitate situata nu departe…

