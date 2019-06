Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane au fost ranite si mai multe cladiri au fost afectate, in urma unei explozii puternice produse vineri in orasul Linkoping, situat in sudul Suediei, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia de presa Reuters.Momentan nu se cunoaste cauza exploziei.

- Cel putin opt persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului, in jurul orei locale 17.30 (ora 18.30, ora Romaniei). Parchetul…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters, relateaza AGERPRES.Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului.Parchetul a indicat ca deflagratia ar fi…

- Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului. Parchetul a indicat ca deflagratia ar fi putut fi provocata de un colet-capcana. Vom reveni cu amanunte. loading...

- Cel puțin șase persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut la intersecția strazii Victor Hugo cu strada Sala din Lyon, potrivit sputniknews. #lyon Deflagration rue Victor Hugo. La rue est evacuee. Gros deplacement de la police + helicoptere... pic.twitter.com/Fr3YhAjg5t— L. Ferchild ????…

- Cel putin 17 persoane, originare din Egipt si Africa de Sud, au fost ranite duminica intr-o explozie care a vizat un autocar cu turisti in apropierea celebrelor piramide egiptene din complexul Gizeh (est de...

- In Pakistan, cel putin opt persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii produse in apropierea unui mausoleu sufit din orasul Lahore, in a doua zi a Ramadanului. Autoritatile au anuntat ca atacul a vizat un vehicul de politie parcat in apropiere.

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri la Stockholm în urma unei explozii majore. Conform unor surse locale, explozia a avut loc în zona industriala Vallingby, mai multe cladiri fiind afectate printre care si un hotel. Politia a informat ca cinci persoane au fost ranite în…