Stiri pe aceeasi tema

- O explozie foarte puternica s-a produs, dimineața in Paris, in arondismentul 9, a anunțat poliția. Conform anchetatorilor, sunt mai mulți raniți. Explozia s-a produs la o brutarie, iar cel mai probabil, cauza a fost o scurgere de gaze, spun polițiștii. Suflul a devastat mai multe cladiri. De asemenea,…

- Explozia puternica a fost provocata de o scurgere de gaze, din primele informații. Deflagrația a avut loc in arondismentul 9 din capitala Franței, iar numeroase echipaje au intervenit la fața locului. Cel puțin 15 persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, deflagrația a fost atat de…

- Cel putin doi turisti vietnamezi au murit, iar alti 12 oameni au fost raniti in urma unei explozii ce a vizat un autocar... The post BREAKING NEWS: Explozie la bordul unui autocar turistic, langa piramidele din Egipt: Cel putin doi oameni au fost ucisi, iar alti 12 au fost raniti appeared first on Renasterea…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi, iar alti 12 au fost raniti in urma unei explozii ce a vizat un autocar turistic ce se afla in zona Giza, in apropierea piramidelor din Egipt, informeaza presa internationala.

- Cinci mineri, probabil polonezi, si-au pierdut viata, mai mult de zece sunt raniti, iar opt sunt dati disparuti intr-o explozie de grizu care a avut loc joi intr-o mina din estul Cehiei, potrivit unui nou...

- O explozie de proportii s-a produs la o fabrica de produse plastice din Republica Dominicana. In urma deflagratiei, patru oameni au murit, iar 15 au fost raniti. Autoritatile au anuntat ca totul s-a intamplat in urma unei scurgeri de gaze.

- Ciocnirile violente intre manifestantii din Paris si scutieri au continuat si noaptea trecuta. Dupa ce au fost atacati cu pietre si sticle, politistii francezi au izolat zona Arcului de Triumf si au dispersat multimea cu ajutorul gazelor lacrimogene.

- O explozie puternica a zguduit noaptea trecuta un bloc din orasul Kiev. Deflagratia a avut loc intr-un apartament de la etajul opt din cauza unei scurgeri de gaze. Proprietara locuintei a fost transportata la spital cu arsuri, iar fiul ei a primit ingrijiri medicale la fata locului.