- Daniel Fried este un diplomat american cu 40 de ani de experiența. A fost asistent al secretarului de stat al SUA pentru Europa, consilier al președinților Bush și Clinton, ambasador al SUA in Polonia. In 2014, atunci cand Rusia a anexat ilegal Crimeea, Daniel Fried a fost coordonator al Departamentului…

- Liderul provizoriu al autoproclamatei republici populare din Donetk, Denis Pusilin, a declarat sambata ca atentatul in care si-a pierdut viata Aleksandr Zaharcenko, predecesorul sau in fruntea acestei entitati separatiste din estul Ucrainei, a fost comis cu ajutorul serviciilor secrete occidentale,…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au condamnat miercuri planurile de organizare de alegeri in teritoriile din estul Ucrainei controlate de separatistii pro-rusi, Donetk si Lugansk, considerand ca in spatele lor se afla de fapt initiativa Moscovei, relateaza AFP. Cele doua republici autoproclamate…

- Federația Rusa a venit cu o reacție, dupa asasinarea lui Aleksandr Zaharcenko, liderul regiunii separatiste Donețk. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca asasinarea principalului lider al separatistilor prorusi in estul Ucrainei este o "provocare".

- Asasinarea lui Aleksandr Zaharcenko, liderul autoproclamat al ”republicii populare Donețk”, face parte din seria de asasinate care ii vizeaza pe șefii militari ai miscarii separatiste din regiunile de est ale Ucrainei, declansata la scurt timp dupa anexarea de catre Rusia a Crimeei, in primavara lui…

- Liderul separatistilor prorusi din estul Ucrainei a fost ucis într-o explozie, la Donetk. Aleksandr Zaharcenko se afla într-o cafenea din centrul orasului, când a fost ucis. În incident a fost ranit si ministrul separatist al Finantelor. În vârsta de 42…

- Liderul regiunii separatiste pro-ruse Donetk din estul Ucrainei, Alexander Zaharcenko, a fost ucis vineri intr-o explozie la o cafenea din capitala regiunii, a anuntat o sursa din cadrul administratiei separatiste, preluata de agențiile internaționale și citata de Agerpres.

- Propuneri ”concrete” in vederea solutionarii conflictului in estul Ucrainei au fost ”discutate” de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului lor la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, relateaza AFP. ”Aceasta problema a fost discutata, propuneri concrete au fost…