- Doua persoane au murit si una a fost ranita intr-o explozie ce a avut loc in Chisinau. Deflagratia s-a produs intr-un magazin alimentar aflat la intersectia strazilor Armeneasca si Mateevici. Tragedia s-a produs in urma unor neintelegeri dintre doi clienti si vanzatoarea, care ar fi refuzat sa le vanda bauturi…

- O explozie s-a produs la un magazin din Chisinau si cateva persoane au murit, transmite agentia chineza de presa Xinhua.Potrivit publika.md, explozia a survenit in urma detonarii accidentale a unei grenade. Persoanele decedate ar fi un barbat și vanzatoarea acestui magazin. Alte doua…

- Potrivit poliției, explozia care a avut loc acum câteva minute într-un magazin alimentar la colțul strazilor Armeneasca și Mateevici din Capitala, ar fi fost provocata de detonarea accidentala a unei grenade. Oamenii legii informeaza ca doua persoane au decedat, iar alte…

- O explozie s-a produs la un magazin din Chișinau și a dus la moartea a mai multor oameni. Revenim cu detalii. Post-ul Explozie produsa de o grenada intr-un magazin din Chișinau, soldata cu moartea mai multor oameni apare prima data in Libertatea.ro .

- Explozie ucigașa in Capitala. Doua pesoane au decedat, iar alte doua au fost ranite dupa ce un magazin a sarit in aer. Incidentul a avut loc la magazinul Jardin, de pe strada Mateevici cu Armeneasca.

- Inspectoratul General al Politiei Romane a informat faptul ca pe raza comunei Cotorca din judetul Ialomita doua masini s-au ciocnit. In urma impactului, patru persoane au fost ranite usor, informeaza Radio Constanta.

- Trei persoane au fost ranite ușor, potrivit primelor informații, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și doua tir-uri. Evenimentul a avut loc pe DN2 E85, pe raza localitații Slobozia Bradului, in intersecția cu satul Coroteni. Accidentul a fost anunțat la 112, potrivit…

- Politistii au fost alertati in jurul orei 15.40, prin apel la 112. Un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului sau, a transmis Politia Capitalei, citat de Mediafax.…

- Traficul din Capitala da multe batai de cap șoferilor și se pare ca nervii au cedat. Astazi, in jurul orei 15.40, prin apel 112, un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului…

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Judecator implicat intr-o bataie de strada, la Timisoara. 8 persoane au fost ranite, dupa ce doua grupuri de petrecareți s-au incaierat in fața unui bar. Toate persoanele au ajuns la spital, unde au avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma altercației, mai multe persoane au fost ranite serios, iar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca în judetul Cluj, pe DN1E60, în localitatea Floresti, este restrictionata circulatia pe sensul de mers Oradea - Cluj-Napoca din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate doua autovehicule.…

- Nicolae Robu, amendat pentru ca a parcat pe locurile pentru persoanele cu handicap. Edilul din Timișoara a fost sancționat, luni, de Poliția Locala cu 580 de lei, dupa ce, cu o zi inainte, ceruse sa fie amendat pentru ca a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Primarul Timișoarei s-a…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- E doliu in fotbalul italian, dar si in cel mondial. Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a incetat din viata la doar 31 de ani. Tragedia s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, intr-o camera a unui hotel din Udine, orașul in care formația toscana ar fi trebuit sa joace astazi, in etapa…

- 140 de persoane au donat sange marți la Centrul de Transfuzie Sanguina din Oradea, iar miercuri sunt așteptați cel puțin la fel de multe persoane. Centrul de Transfuzie Sanguina este deschis de la ora 07:30 pana la 11:30. Reamintim ca persoanele care doresc sa doneze sange pentru cele…

- Un numar de 90 de trenuri dintre cele 1.200 ale CFR Calatori sunt anulate la aceasta ora, din cauza temperaturilor foarte scazute. Potrivit CFR Calatori, din cele circa 1.200 de trenuri ale CFR Calatori, au fost anulate 90, respectiv pana in 10 la suta din numarul total. ”In functie…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN1E60 intre localitatile Poieni si Ciucea, judetul Cluj, un autotren rasturnandu-se perpendicular pe axul drumului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen…

- “Trebuie urgent schimbate atat traseele cat și orele de desfașurare a cursurilor pentru cei care doresc sa obțina permisul de conducere. Nu avem nimic cu nimeni, dar este total neplacut pentru parinții care iși duc copiii la școala sau la gradinița dimineața, ori pentru cei care merg la serviciu, sa…

- Reprezentantii ISU Maramures au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca tavanul s-a surpat intr-o singura incapere. O persoana in varsta de 73 de ani a fost ranita, fiind preluata de ambulanta. De asemenea, ambulanta a preluat si o alta persoana care a suferit traumatisme. Nu a fost nevoie de evacuarea…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza ca la intersecția strazilor Grenoble – N. Testemițeanu, este inregistrat accident rutier. Serviciul abilitat a fost informat, iar in scurt timp vehiculele vor fi inlaturate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- O importanta companie americana din domeniul IT care activeaza mai bine de zece ani pe piața din Romania, este interesata sa-și dezvolte afacerea și in țara noastra. Reprezentantii acesteia vor veni in aprilie la Chisinau.

- Doi adolescenți cu vârstele de 16 si 17 ani, originari din raionul Leova, au fost identificati si retinuti de catre politistii sectorului Botanica din cadrul Directiei de Politie a mun.Chisinau, dupa ce ar fi patruns într-un automobil de model „BMW ” parcat în curtea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Un grav accident de circulatie s-a produs joi seara pe DN1, la intersectia cu drumul care duce spre Floresti. Cinci persoane au suferit rani si au fost transportate la spital in urma coliziunii dintre doua autovehicule. Potrivit primelor cercetari, accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…

- Totul, spun taximetriștii, ar fi pornit dupa ce cinci șoferi de la Uber le-ar fi agresat un coleg in zona parcarii Iulius Mall. Cel agresat a anunțat prin stație cele intamplate și a cerut ajutorul colegilor. Zeci de șoferi de taxi, aflați in Timișoara la momentul solicitarii, au plecat in…

- In cursul zilei de ieri, mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni.Astfel, la data de 25 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un tanar, in varsta de 23 ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe bulevardul…

- Inspectoratul de Poliție din Calarași va primi un laborator criminalistic mobil, dotat cu echipament modern de investigație a locului infracțiunii. [caption id="attachment_39720" align="alignleft" width="478"] Foto: politia.md[/caption] ”Chiar avem nevoie de un astfel de laborator mobil, mai ales ca…

- CHIȘINAU, 19 ian — Sputnik. Ofițerii de investigații ai Secției Combaterea Infracțiunilor în Locurile Publice si Transport Urban din cadrul Directiei de Politie a municipiului Chisinau au identificat si retinut o femeie în vârsta de 45 ani care este banuita ca ar fi furat…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Minora de 16 ani care in noaptea de revelion a plecat intr-o direcție necunoscuta, in urma masurilor intreprinse de polițiștii sectorului Botanica din cadrul Directiei de Politie a mun.Chisinau a fost gasita la o prietena.

- Persoanele care se afla in cautarea unui loc de munca pot sa participe la Tirgul Locurilor de Munca, care se va desfașura in perioada 31 ianuarie - 4 februarie 2018, intre orele 10:00 și 18:00, in incinta CIE „Moldexpo”, Pavilionul Central, mun. Chișinau, str. Ghioceilor, nr. 1. La evenimentul organizat…

- La doua luni dupa ce trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta au fost trimisi in instanta, procurorii anunta despre noi detalii in acest dosar.

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident cu…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident au fost implicate doua autoturisme, iar din primele cercetari a rezultat ca acestea s-au ciocnit frontal, in urma unei depasiri riscante efectuate de catre unul…

- Un accident teribil, in care si-a pierdut viata o persoana, iar alte sapte au fost ranite, s-a produs marti, pe DN 56A (care se intersecteaza cu drumul E70 Drobeta Turnu Severin – Timisoara). Tragedia a avut loc intre localitatile mehedintene Simian si Hinova, fiind implicate un microbuz in care se…

- Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.…

- Sambata dimineața, in judetul Hunedoara, s-a activat planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier grav, produs in localitatea Mintia, intre un autotren si un microbuz. 9 persoane au fost ranite. La fata locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare si 5 echipaje medicale SMURD si…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- Sunt frumoase, inteligente si de succes. Este vorba despre cele 25 de femei din tara noastra care s-au facut remarcate pe parcursul acestui an. Doamnele au fost alese de catre public prin intermediul unui voting si premiate in cadrul unei galei organizate de o revista din Chisinau.

- In preajma sarbatorilor cu totii incercam sa aducem zambetul pe fetele celor dragi, in special a celor mici, pentru ca, in mod deosebit, ei sunt cei care simt cu adevarat magia acestor momente.Astfel, cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au mers la Spitalul de Pediatrie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni frontale intre o autocisterna incarcata cu motorina si un autoturism, traficul rutier pe DN7 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea este oprit pe ambele sensuri in zona localitatii argesene Draganu.O persoana…