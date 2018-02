Explozie puternica intr-un magazin din Leicester: 4 raniti, magazinul a fost distrus in totalitate

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- O explozie a avut loc la ambasada Statele Unite din Muntenegru, a anuntat guvernul muntenegrean. Un atacator neidentificat a aruncat un dispozitiv explozibil in interiorul resedintei ambasadei din capitala Podgorica, inainte sa se sinucida, a declarat un purtator de cuvant guvernamental. Anterior, ambasada…

- O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un restaurant aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost distruse in totalitate.Din fericire, nu exista persoane ranite.

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Trei persoane, printre care un copil, au ajuns, marti, la spital, in urma unei deflagratii care a avut loc intr-un apartament din cartierul iesean Alexandru cel Bun. Potrivit purtatorului de...

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate…

- Explozie puternica la periferia orasului italian Milano. 33 de oameni au fost raniti in urma deflagratiei care s-a produs la o uzina de reciclare a deseurilor industriale. Trei victime au fost internate in stare grava.Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile.

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- O explozie de proportii s-a produs intr-o cladire a serviciului fiscal din capitala Ankara, Turcia. Cel putin trei oameni au fost raniti in urma deflagratiei. Martorii sustin ca s-au speriat intrucat bubuitura a fost extrem de puternica.

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- Un turist român a fost ranit duminica la New York, în apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în incident fiind raniti înca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator,…

- O explozie puternica a ranit 14 persoane și a distrus trei cladiri rezidențiale din orașul belgian Antwerp luni seara, a anunțat poliția belgiana, subliniind faptul ca incidentul nu a fost rezultatul unui atac terorist.

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- In noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta. Victima era impreuna cu un tinar de 19 ani, care a fost transportat in stare grava la spitalul raional. Poliția a fost alertata de un satean. La fața locului…

- Mai multe persoane au fost ranite, miercuri, in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg.Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Un dispozitiv a explodat vineri dimineata in fata Curtii de apel din Atena, fara sa faca victime, a anuntat politia, informeaza AFP. Explozia a avut loc in jurul orei 01.25 GMT, dupa ce mass-media a primit mai multe apeluri telefonice de avertizare, a declarat politia, care a evacuat zona. In urma deflagratiei,…

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi si mai multi au fost raniti in atacuri cu cutitul, joi seara, la Maastricht, in sudul Olandei, a precizat politia, citata de Reuters.Intr-un comunicat, politistii au indicat ca au existat doua incidente, petrecute la cateva sute de metri unul de celalalt,…

- Explozia s-a produs in jurul orei 10.00, ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu puternic. Autoritatile locale au comunicat, initial, un numar de 60 de raniti, insa ulterior a fost comunicata cifra de 18. Autoritatile din Austria au anuntat ca situatia este sub control la terminalul…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- Autoritatile din SUA sunt in alerta dupa ce o explozie a avut loc langa o statie de autobuz din New York. Deflagratia s-a petrecut in apropiere de Times Sqaure. Jurnalistii american nu exclud varianta unui atentat sinucigas. A

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, o explozie s-a produs la o casa din localitatea Sebis, cel mai probabil din cauza unor acumulari de gaze. Explozia nu a fost urmata de incendiu. O femeie in varsta de 60 de ani a suferit arsuri de gradele 1 si 2 pe fata, maini…

- O puternica explozie, care a fost urmata de un incendiu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci intr-un imobil din apropiere de Tel Aviv, in noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana, citata de AFP și dpa, scrie agerpres.ro.

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și 33 ranite luni, într-un atentat sinucigaș revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic în apropierea unui centru comercial situat la sud-est de Bagdad, informeaza AFP citata de Agerpres. Potrivit unui comunicat al poliției locale, "cinci…