Stiri pe aceeasi tema

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, duminica dimineata, într-un bloc de locuinte din municipiul Buzau. La sosirea pompierilor, incendiul era puternic, fiind degajate cantitati mari de fum si gaze toxice.

- Doua persoane au fost ranite, sâmbata dimineata, în urma unei explozii care s-a produs la o casa din Navodari. Potrivit primelor informatii, casa este cazuta aproape în întregime.

- Șase persoane și-au pierdut viața in Cehia, in urma unei explozii izbucnite la o uzina petrochimica din apropiere de Praga. Patru persoane ranite au fost recuperate de echipele de salvatori, doi dintre aceștia fiind in stare grava, potrivit ABC. Pompierii nu s-au pronunțat…

- Trei persoane au fost ranite ușor, potrivit primelor informații, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și doua tir-uri. Evenimentul a avut loc pe DN2 E85, pe raza localitații Slobozia Bradului, in intersecția cu satul Coroteni. Accidentul a fost anunțat la 112, potrivit…

- Un barbat a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost taiat la o mana cu o arma alba de catre un alt barbat cu care se certase intr-un autobuz al liniei 178 din Capitala, incidentul avand loc la coborarea din mijlocul de transport, in statie. Agresorul si un alt barbat implicat si el in scandal sunt…

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- Echipele medicale si pompierii au intervenit in ajutorul unei persoane aflate intr-o garsoniera care a fost afectata de o explozie puternica. Incidentul s-a produs vineri dimineata, intr-un imobil din Oradea. In garsoniera in care a avut loc deflagratia a fost gasit un barbat in varsta de 44 de ani,…

- Potrivit primelor informatii, tanarul voia sa aprinda o soba cu benzina, insa aceasta a explodat, fara a provoca un incendiu. Tanarul a fost transportat de urgența la Spitalul Județean Argeș, pentru ingrijiri medicale. Starea lui este una grava. Citeste si Explozie puternica in TIR,…

- In urma cu cateva minute o explozie s-a produs intr-o locuinta din localitatea argeseana Mosoaia. Vorbim despre explozia unei sobe. In urma nefericitului eveniment, un barbat de 25 de ani a suferit rani serioase. Acesta s-a ales cu arsuri de gradul II si III pe fata, membre si caile aeriene, acesta…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Incendiul a izbucnit la o vulcanizare aflata langa o fabrica de bere, de la un resou pe care paznicul il folosea sa se incalzeasca, informeaza Romania TV. Inauntru erau foarte multe cauciucuri care au luat foc, iar un fum gros a acoperit intreaga zona. Citeste si Incendiu puternic la un depozit…

- Doi barbati au ajuns azi noapte in stare foarte grava la Spitalul de Urgenta cu arsuri de gradele I, II si III. Acestia erau intr-un autotren stationat pe raza comunei Golesti si se incalzeau cu o butelie, insa aceasta a explodat. Doi barbati au suferit arsuri pe tot corpul si au fost internati la…

- Tanarul de 21 de ani, din Buzau, care a omorat un copil de 2 ani și a bagat doi oameni in spital, in stare grava, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe o trecere de pietoni din Constanța, a fost arestat preventiv pe 25 de zile. Decizia Tribunalului Constanța este definitiva.

- Un numar de 60 de persoane au fost internate in spitalele din municipiile Buzau si Ramnicu Sarat pentru a fi sub supraveghere medicala pe parcursul Codului Portocaliu. Este vorba despre 16 gravide, sase persoane dependente de oxigen si 38 de persoane dializate.

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Dumitru Vasile, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, se arata intr-un comunicat de presa emis vineri…

- Explozie puternica, noaptea trecuta, la un restaurant din Capitala. La aceasta ora incendiul a fost stins, iar traficul pe Bulevardul Gheorghe Sincai este restrictionat pe ambele sensuri între Timpuri Noi si Tineretului.

- Pompierii timiseni intervin la momentul publicarii acestei stiri pentru asigurarea masurilor PSI la o conducta magistrala de gaz metan fisurata, in comuna Dumbravita. The post Pericol de explozie la Dumbravita! Magistrala de gaz metan, fisurata. 65 de persoane au fost evacuate appeared first on Renasterea…

- Trei persoane, printre care si un copil, au ajuns la spital din cauza unei deflagratii care a avut loc intr-un apartament din cartierul iesean Alexandru cel Bun. Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi, Silvia Bolohan, explozia a fost cauzata de o lampa de sudura.…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul a avut loc pe drumul national 73, in localitatea Schitu Golesti, unde o caruta in care se aflau cinci persoane si care se deplasa dinspre Pitesti catre Campulung a fost izbita violent de un autoturism…

- O femeie de 86 de ani, din Deva, a ajuns duminica la spital cu arsuri de gradul unu pe maini si pe fata, dupa ce in apartamentul sau s-a produs o explozie cauzata de o acumulare de gaze, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. "Explozia minora, ce a dislocat geamul balconului,…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- Explozie puternica la periferia orasului italian Milano. 33 de oameni au fost raniti in urma deflagratiei care s-a produs la o uzina de reciclare a deseurilor industriale. Trei victime au fost internate in stare grava.Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile.

- O puternica explozie a avut loc in aceasta dimineața la o locuința din comuna Hanțești. O femeie in varsta de 33 de ani care se afla in casa a suferit arsuri de gradul I și II, find transportata la spital. Explozia s-a produs in urma acumularilor de gaze provenite de la o butelie. Deflagrația nu […]

- O femeie a fost injunghiata in spate dupa ce a fost prinsa intr-o casa straina, in patul conjugal al unei familii. Victima si sotul agresoarei intretineau relatii in acelasi pat cu o batrana.

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Doua persoane au ajuns la spital, in aceasta seara, din cauza unei clipe de neatenție. Un barbat de 64 de ani a condus un autoturism pe raza localitații Bucovaț. La intersecția a doua strazi nu a acordat prioritatea de dreapta unei auto-utilitare condusa de un barbat de 28 de ani. Cele doua mașini au…

- Un incendiu devastator a izbucnit in municipiul Botosani. Peste 30 de persoane au fost evacuate de pompieri dintr-un bloc mistuit de flacari. Multi locatari sunt intoxicati cu fum, inclusiv 4 copii. Deocamdata nu este cunoscuta cauza incendiului

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Un numar de 35 de adulti si cinci copii din noua locuinte, din orasul Zarnesti, au fost evacuati miercuri seara dupa ce o cisterna care transporta 7 tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat...

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- 14 oameni au fost raniți într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marți în centrul orașul belgian Anvers, scrie Agerpres, citând DPA și Reuters. Poliția locala a exclus varianta unui atentat terorist.

- Explozie devastatoare, luni, la o statie de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagratia a fost urmata de un incendiu in care au fost raniti cinci oameni, iar opt masini au fost avariate. Valvataia a cuprins si cladirea administrativa a statiei. (VEZI SI: Batrana din Buzau,…

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Ieri in jurul orei 09.45, prin intermediul numarului de apel unic 112, s-a anunțat producerea unui accident rutier pe DN 2-E 85 - zona Peco Umbrarescu in care au fost implicate 2 autovehicule. Din primele informații primite de la fața locului, 4 persoane au fost ranite, dar nu a fost…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta. Victima era impreuna cu un tanar de 19 ani, care a fost transportat in stare grava la spitalul raional.

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Cel putin zece persoane au fost ranite in urma unei explozii produse miercuri seara intr-un depozit al unui supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg, insa autoritatile ruse nu catalogheaza incidentul drept act terorist.

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceast