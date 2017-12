Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite, miercuri, in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg.Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.

- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Kremlinul a salutat, ieri, un „caz exemplar" de cooperare ruso-americana, dupa ce a anuntat ca informatii transmise Rusiei de CIA au contribuit la dejucarea unui atentat la Sankt Petersburg, in...

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit duminica - intr-o convorbire telefonica - omologului sau american Donald Trump pentru informatiile furnizate Rusiei de catre CIA, care au permis dejucarea unor atentate la Sankt-Petersburg, transmite AFP. Respectivele informatii au permis 'descoperirea…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi si mai multi au fost raniti în atacuri cu cutitul, joi seara, la Maastricht, în sudul Olandei, a precizat politia, citata de Reuters. Într-un comunicat, politistii au indicat ca au existat doua incidente, petrecute la câteva sute de…

- Politia din Braila in alerta dupa ce doua adolescente au reclamat in aceasta dimineata ca au fost violate de trei indivizi. Una dintre victime l-ar fi cunoscut pe unul dintre agresori pe Facebook. Potrivit subinspectorului Laura Dan, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, doua adolescente de 16 si respective…

- Tanara care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori, a asteptat doua ore pentru a putea depune plangere la Politie, pentru ca in fata ei era o femeie care isi pierduse sacosa pe peron, iar politistul…

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Caz socant în Anenii Noi. Un barbat de 39 de ani si-ar fi strangulat sotia în masina, iar ulterior a mers acasa si s-a spânzurat, scrie publika.md Potrivit oamenilor legii, acesta se afla la evidenta politiei pentru comportament agresiv. Barbatul a avut o interdictie pe…

- Cel putin 50 de persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Dusseldorf, anunta Politia germana, citata de BBC. Un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa in orasul Meerbusch. &Icir...

- Intr-un interviu pentru o publicatie saudita, seful guvernului de la Beirut a acuzat Iranul ca foloseste Hezbollah pentru a destabiliza Libanul. "Solutia pentru armele detinute de Hezbollah este o solutie regionala, nu una domestica. Din acest motiv, noi [Libanul] nu putem face nimic in…

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oraș din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vreun bilanț uman, relateaza AFP

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oras-port din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritatile locale, fara sa anunte deocamdata vreun bilant uman, relateaza AFP. Vezi și: SONDAJ - Vesti pentru Klaus Iohannis. Cine l-ar…

- În luna aprilie a anului 1979, o arma biologica misterioasa a fost scoasa în afara unui laborator din Uniunea Sovietica, ucigând cel putin 66 de persoane si un numar necunoscut de animale în zona centrala a actualei Rusii.

- "In baza Constitutiei Transnistriei, orice dialog politic este exclus. Nimeni nu are dreptul sa vorbeasca despre o reglementare politica astazi. Dodon, de altfel, si-a schimbat de patru ori pozitia. Mai intai a vorbit despre o federatie, dupa asta despre o autonomie, pe urma despre un statut special…

- Mai multe scoli, mall-uri si chiar Academia de Arte Frumoase au fost evacuate vineri la Sankt Petersburg dupa alerte false cu bomba, intr-o noua serie de apeluri anonime ce seamana panica in Rusia din septembrie si a caror origine ramane misterioasa, relateaza AFP. Aproximativ 20 de "scoli din diferite…

- Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El, situata la aproximativ 765 de kilometri est de Moscova, a anuntat politia regionala, scrie news.ro. Autobuzul a intrat pe sens opus, in depasirea altui vehicul si s-a ciocnit de camion, a declarat pentru…

- S-au tras focuri de arma la concertul rap din centrul Atlantei, Statele Unite, dupa ce doi oameni au urcat pe scena în pauza dintre reprezentatiile artistilor. Politia a anuntat ca cele doua persoane au fost ucise de cineva din public, care s-a enervat, iatr alți doi oameni au fost…

- SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALA TURDA ORGANIZEAZA CONCURS IN PERIOADA 14 - 19 DECEMBRIE 2017 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE : CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul financiar contabil, resurse umane și juridic – 1 post Read More...

- Politia rusa a arestat luni in jur de 15 militanti ai stangii nationaliste, care s-au reunit pentru o manifestatie neautorizata in cel de-al doilea oras ca importanta al tarii, Sankt-Petersburg, informeaza AFP. Coalitia "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov, si-a chemat sustinatorii…

- Un barbat înarmat a deschis focul într-o biserica din Texas, în timpul slujbei de duminica, fiind raportate mai multe victime. Atacul a avut loc la Prima Biserica Baptista din Sutherland Springs, în Wilson County. Conform postului KSAT 12, citat de BBC, atacatorul…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- 9 avioane aparținand companiei aeriene rusești IrAero vor purta nume de sfinți. Denumirile aeronavelor din cadrul flotei Sukhoi Superjet 100 au fost alese in consultare cu Eparhia de Irkutsk din cadrul Bisericii Ortodoxe a Rusiei. Aeronavelor li se vor acorda urmatoarele denumiri: ・ Sfantul Apostol…

- Poliția din Colorado a capturat joi un barbat acuzat ca a intrat liniștit intr-un supermarket Walmart din orașul Thornton și a impușcat mortal trei oameni, dupa care a plecat mai departe cu mașina, relateaza Reuters. Scott Ostrem, în vârsta de 47 de ani și fara conflicte…

- 8 persoane au fost ucise si alte 11 ranite dupa ce un camion a intrat in mai multi biciclisti pe o pista de biciclete din Manhattan, relateaza presa internationala. In timp ce se indrepta catre sud, camionul s-a ciocnit cu un microbuz scolar, soferul camionului a coborat din masina avand asupra sa doua…

- UPDATE Ultimele informații vorbesc despre4 morți și 8 raniți.E din nou alerta in SUA! In centrul New York-ului, mai multi ofiteri de politie au fost impușcați, chiar in Manhattan. Doi oameni au fost uciși, iar alții 5 sunt raniți. Conform unor informații, o camioneta a intrat in mai multi…

- Formatiunea pro-britanica Partidul Unionist Democrat si nationalistii irlandezi din cadrul Sinn Fein nu au ajuns la un numitor comun, dar vor continua negocierile marti cu scopul de a restabili un guvern descentralizat, a anuntat secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire.…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, luni dupa-amiaza, pe soseaua ce leaga localitatile Jebel și Voiteg, traficul fiind blocat minute bune. Potrivit primelor informatii, un autobuz cu muncitori si un autoturism au intrat in coliziune, cinci persoane din masina (dintre care doua au fost scoase…

- O femeie a fost ucisa si alte sapte persoane au fost ranite cu cutitul de un barbat de 27 de ani, care i-a atacat pe clientii unui centru comercial din orasul polonez Stalowa Wola (sud-est), a anuntat vineri politia locala, citata de AFP. "Nu se cunosc deocamdata motivele atacului.…

- Prezentarea orașelor de la Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Ekaterinburg, Iaroslavl, Kalinigrad, Kazan, Krasnodar, Moscova, Nijni Novgorod, Rostov, Sankt Petersburg, Samara, Saransk, Soci și Volgograd. Toate orașele fac parte sau sunt aproape de Rusia europeana pentru a reduce timpul de calatorie…

- In urma cu cateva zile, Ksenia Sobciak, fiica fostului mentor politic al presedintelui Vladimir Putin pe vremea cand acesta lucra la primaria orasului Sankt-Petersburg, a fost invitata la Kremlin. Acum, ea a anuntat ca intentioneaza sa se inscrie in cursa pentru sefia Rusiei. Intr-un articol publicat…

- Evgeni Prigozhin face parte din anturajul presedintelui Vladimir Putin si este deja pe lista de sanctiuni impuse de Statele Unite pentru ca finanta rebelii din estul Ucrainei. Dar acum, anchetatorii americani, citati de CNN, au descoperit ca oligarhul investea de multa vreme intr-o armata cibernetica.…

- Larijani, aflat la Sankt Petersburg cu ocazia unui forum parlamentar internațional, a mai spus ca o retragere a Washingtonului din acordul nuclear ar putea provoca haos global. Iranul spera ca Rusia va juca un rol in soluționarea situației legate de acest acord, a declarat Larijani la intalnirea…

- Monitorizarea depozitelor de deșeuri a fost inclusa, zilele trecute, in lista de atribuții și control a poliției locale. Atribuțiile poliției locale in domeniul protecției mediului vor include și monitorizarea depozitelor de deșeuri, in scopul prevenirii declanșarii unor incendii cu consecințe grave…

- Poliția rusa a arestat sâmbata peste 270 de persoane în 80 de orașe, în urma unor proteste prin care opoziția a marcat din Extermul Orient pâna la Marea Baltica ziua de naștere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Reuters și AFP. La Moscova, în…

- Cel putin 19 oameni si-au pierdut viata vineri dimineata în coliziunea dintre un tren si un autobuz, în centrul Rusiei, au anuntat autoritatile regionale citate de dpa. Între cei morti în accident se numara si un copil. Cel putin cinci raniti au fost transportati…

- Echipa de campanie a liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnîi a chemat marti la organizarea de mitinguri în întreaga tara, de ziua de nastere a presedintelui Vladimir Putin. Mitingul principal ar urma sa aiba loc în orasul natal al presedintelui rus, Sankt…

- Politia orasului Viseu de Sus a fost sesizata despre faptul ca pe DN 18, pe raza orasului, a avut loc un accident de circulatie soldat cu victime. La fata locului s-a constatat ca o femeie de 41 ani, domiciliata in judetul Satu Mare, in timp ce conducea un autoturism spre Viseu de Jos, a efectuat virajul…

- Mitingul principal ar urma sa aiba loc in orașul natal al președintelui rus, Sankt Petersburg. Vladimir Putin, care anul viitor iși incheie al treilea mandat prezidențial, implinește sambata 65 de ani. Navalnii, care vrea sa candideze impotriva lui Putin pentru președinție la alegerile de…