Victorii pentru Simona Halep si perechea Tecau-Rojer, la Roland Garros

Simona Halep, locul 3 WTA, s a calificat in optimi la Roland Garros dupa o victorie categorica in meciul cu Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6 2, 6 1.Simona a controlat clar meciul cu Tsurenko, a ridicat publicul in picioare cu loviturile sale si a obtinut a… [citeste mai departe]