- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Un autocar s-a ciocnit cu un autoturism, luni dupa-amaiza, in județul Bacau. Cel puțin șase persoane au fost ranite, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La o prima evaluare facuta de catre echipajele medicale ajunse la locul accidentului petrecute in dreptul localitații Barsanești,…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP.

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent, scrie libertatea.ro.

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- O explozie la un nod de distributie a gazelor naturale de la Baumgarten, langa Viena s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor 18 persoane, informeaza site-ul postului Deutsche Welle.

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- Kievul a devenit teatrul unor violente intre sustinatori ai fostului presedinte georgian si guvernator al regiunii Odessa Mihail Saakasvili si fortele de ordine. Cel putin 13 persoane au fost ranite astazi in ultima incercare a autoritatilor de a-l aresta pe noul opozant al actualei puteri din Ucraina.

- Explozie intr-o casa din Sibiu din cauza unei acumulari de gaze, doua persoane fiind ranite in urma deflagrației. O explozie s-a produs, joi seara, intr-o casa din Sibiu, din cauza unei acumulari de gaze in locuinta. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri, conform MEDIAFAX…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma deraierii unui vagon intre orasele Malaga si Sevilla, in sudul Spaniei, au anuntat miercuri oficiali feroviari, relateaza The Associated Press.Primele elemente ale anchetei arata ca vagonul a deraiat in urma unor ploi importante in regiune peste noapte,…

- O puternica explozie, care a fost urmata de un incendiu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci intr-un imobil din apropiere de Tel Aviv, in noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana, citata de AFP și dpa, scrie agerpres.ro.

- O explozie a avut loc, duminica dimineata, la etajul I al unui bloc P+4 din Piatra Neamț. Suflul deflagrației a fost puternic, bucați de sticla sarind la peste 20 de metri de bloc. Doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de transport victime multiple și o ambulanța SMURD…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp. Șase persoane ranite, intre care patru copii Șase persoane, intre care patru copii, au fost ranite joi dimineața intr-un accident rutier in apropiere de municipiul Sibiu, pe Dealul Daii, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU). Raniții au fost…

- Doua persoane au fost ranite, marti, dupa ce o butelie a explodat la un restaurant din Pitesti. Cele doua victime, dintre care una era client al unitatii, au suferit arsuri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, corespondentului…

- O explozie a zguduit, marți dupa-amiaza, un restaurant din municipiul Pitești. In urma deflagrației produse din cauza ueni butelii, doua persoane, intre care o clienta a localului, suferind arsuri. Masa de prinz s-a transformat intr-un coșmar pentru o femeie aflata intr-un restaurant din municipiul…

- Scenele groaznice au avut loc duminica, in vestul Marocului, unde cel putin 15 persoane au murit, iar alte cinci au fost grav ranite. Aceste persoane asteptau la coada in timpul unei operatiuni de distribuie a ajutoareor alimentare, conform France Presse.

- O garnitura in mișcare a lovit alta garnitura aflata in stația de metrou aerian din Joo Koon, in vestul arhipelagului, la o ora de varf. 'La orele 08:19 (00:19 GMT), o a doua garnitura s-a oprit in spatele primei. La orele 08:20, a doua garnitura a demarat in mod neașteptat și a intrat in…

- Explozia unei butelii intr-un apartament din localitatea Moinești, județul Bacau, a provocat un incendiu in urma caruia doua persoane au suferit arsuri. Deflagrația s-a produs la parterul unui bloc de 4 etaje. Doua persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital. O a treia persoana este…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), miercuri, s-a inregistrat o explozie la o butelie intr-un apartament, dintr-un bloc de patru etaje din localitatea Moinesti, judetul Bacau. Deflagratia s-a produs la parter si a fost urmata de incendiu, potrivit…

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters, scrie agerpres.ro.

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte zeci ranite miercuri intr-o explozie care s-a produs intr-o centrala electrica de carbune in nordul Indiei, a anuntat politia, care se teme ca bilantul ar putea creste, potrivit AFP. Explozia, a carei cauza nu a fost stabilita inca, s-a produs intr-o…

- O puternica explozie a zguduit cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii la o fabrica de artificii din Indonezia, conform autoritatilor. Explozia a avut loc in jurul orei 9, ora locala, la un un complex industrial din vestul capitalei Jakarta, relateaza BBC

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- "La finalul saptamanii trecute, noua civili au fost uciși", a declarat, pentru AFP, Mustefa Bali, purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene (FDS), o alianța kurdo-araba care i-a alungat pe jihadiști din fostul lor bastion din Siria.FDS, susținute de coaliția internaționala condusa…

- Agresorul a reusit sa fuga dupa ce a atacat la intamplare trecatorii cu un cutit, informeaza publicatiile Tagesspiegel si Morgen Post. Atacurile au avut loc intr-o statie de metrou, in Piata Rosenheimer si pe o strada situata in apropiere, potrivit ...

- Cel putin trei persoane au murit si doua au fost ranite intr-un incident armat ce a avut loc miercuri dupa-amiaza intr-un complex de birouri din Edgewood, statul american Mayland, relateaza CNN.

- 12 persoane au fost ranite in Turcia dupa un atac cu bomba asupra unui autobuz care transporta polițiști. Incidentul s-a petrecut in provincia Mersin. 12 persoane au fost ranite intr-un atac asupra unui autobuz ce transporta polițiști. Potrivit Reuters, care citeaza ca surse televiziunile locale, mașina…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce ieri dupa-amiaza a explodat sistemul de stingere a incendiilor cu pulberi a unui mall din Gheorgheni, județul Harghita. 75 de persoane, intre care 15 copii, au fost nevoite sa se autoevacueze, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 10 au fost ranite in urma rasturnarii unui autobuz cu turisti pe o autostrada din provincia turca Antalya, informeaza site-ul Russia Today.Printre persoane ce au decedat si cele ranite se numara cetateni germani. Soferul autobuzului se afla in custodia…

- Cel putin 19 oameni si-au pierdut viata vineri dimineata în coliziunea dintre un tren si un autobuz, în centrul Rusiei, au anuntat autoritatile regionale citate de dpa. Între cei morti în accident se numara si un copil. Cel putin cinci raniti au fost transportati…

- Cel putin 760 de persoane au fost ranite in urma confruntarilor violente dintre alegatori si Politia spaniola, in ziua in care in regiunea catalana are loc un referendum pe tema independentei, a anuntat Departamentul pentru Sanatate din Catalonia, potrivit The Guardian. Potrivit autoritatilor…

- Aglomeratia uriașa a dus la decesul a 15 persoane intr-o statie de tren din Mumbai. Potrivit Times Of India, incidentul a avut loc in statia de tren Elphinstone din Mumbai, la o ora de varf....

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, joi, in judetul Constanta, intre Medgidia și Cuza Voda, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autobuz si un autoturism, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje de pompieri si ambulante, dar si elicopterul SMURD.