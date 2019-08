Doua persoane si-au pierdut viata joi in urma unei explozii survenite in timpul testarii armamentului la o baza de lansare a rachetelor balistice in Marele Nord rus, au anuntat autoritatile locale, precizand ca explozia nu a provocat contaminare radioactiva, relateaza AFP.

''Doi specialisti au murit in urma ranilor'', a indicat Ministerul Apararii intr-un comunicat citat de agentiile de presa rusesti, adaugand ca nivelul de radioactivitate este ''normal''. ''Nu exista nicio contaminare radioactiva'', a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al guvernatorului regiunii Arhangelsk, unde…