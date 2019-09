Stiri pe aceeasi tema

- O puternica explozie de origine necunoscuta s-a auzit luni seara in centrul capitalei afgane Kabul, urmata de ceea ce au parut a fi focuri de arma, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Deflagratia s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta…

- Un atac sinucigaș a fost lansat sambata seara, dupa ora 22,30 (ora locala) de un comandou al jihadistilor Statului Islamic asupra unei sali de festivitați din vestul Kabulului unde avea loc o nunta la care participau mai multe sute de persoane. Autoritațile afgane spun ca acesta este cel mai grav atentat…

- O bomba a explodat sambata seara la o nunta din capitala afgana Kabul provocand ranirea a cel putin 20 de persoane, au declarat oficiali si serviciile de urgenta, relateaza Reuters si AFP, titreaza Agerpres. Explozia, care nu a fost revendicata pana acum, s-a produs intr-o zona destinata barbatilor…

- Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 145 ranite în urma unui atentat cu mașina capcana revendicat de talibani și care a vizat miercuri un comisariat de poliție în vestul capitalei afgane Kabul, au anunțat autoritațile, citate de AFP."14 persoane au fost ucise și 145 ranite…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de interne Nasrat Rahimi a explicat ca un vehicul incarcat cu explozibili a fost detonat la intrarea intr-un comisariat de politie, la ora locala 09.00 (04.30 GMT), fara a da alte detalii.Deflagratia a ridicat un nor urias de fum. Intr-o inregistrare…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 13 ranite in urma unei explozii produse in nord-estul capitalei afgane Kabul duminica dupa-amiaza, dupa care atacatori inarmati au intrat in biroul unui partid politic, informeaza dpa si AFP, citand un bilant provizoriu al atacului. France Presse precizeaza…

- "Un soldat a fost ucis" cand un kamikaze a luat ca tinta miercuri dimineata vehiculul blindat in care se aflau el si alti doi militari croati, a declarat presei la Zagreb ministrul croat al apararii, Damir Krsticevic. Soldatul mort avea 27 de ani si a fost identificat sub initialele J.B. Ranile…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.…