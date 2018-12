Stiri pe aceeasi tema

- Cinci mineri au fost ucisi si 8 au fost raniti in urma unei explozii produse intr-o mina din Cehia. Potrivit autoritatilor, deflagratia a fost provocata de o acumulare de gaz.Alte 8 persoane sunt date disparute, iar echipele de interventie fac eforturi pentru gasirea acestora.

- Cinci mineri, probabil polonezi, si-au pierdut viata, mai mult de zece sunt raniti, iar opt sunt dati disparuti intr-o explozie de grizu care a avut loc joi intr-o mina din estul Cehiei, potrivit unui nou bilant anuntat de grupul minier OKD, relateaza agentia France Presse. ‘Avem confirmarea ca cinci…

- Cel putin un miner si-a pierdut viata, zece au fost raniti si alti zece sunt dati disparuti intr-o explozie de grizu care a avut loc joi intr-o mina din estul Cehiei, a facut cunoscut un purtator de cuvant al grupului minier OKD, citat de agentia France Presse, relateaza Agerpres."Provocat…

- O explozie de proportii s-a produs la o fabrica de produse plastice din Republica Dominicana. In urma deflagratiei, patru oameni au murit, iar 15 au fost raniti. Autoritatile au anuntat ca totul s-a intamplat in urma unei scurgeri de gaze.

- Cel putin trei persoane au fost ucise luni si alte opt ranite in capitala afgana Kabul intr-o explozie produsa in apropiere de un protest la care participau sute de oameni, informeaza AFP si Efe, potrivit Agerpres.Potrivit Ministerului de Interne, explozia a avut loc in apropierea unui liceu…

- O explozie de proportii s-a produs la o fabrica de pirotehnice din regiunea Leningrad, Rusia. Patru oameni au murit, iar doi au fost raniti, in urma deflagratiei.Printre victimele internate este si un copil.

- Scene de cosmar la Kerci, in peninsula Crimeea. 17 oameni au fost ucisi si 50 raniti intr-un atac care a vizat un colegiu tehnic. Majoritatea victimelor sunt adolescenti. Atacatorul s-a sinucis.

- O explozie extrem de puternica s-a produs noaptea trecuta intr-un bloc din Chișinau. Trei oameni au murit, printre ei si un copil. Sunt si cel putin 7 raniti, potrivit autoritatilor locale.