Explozie puternică în Capitală. Bilanțul: Un mort și trei răniți Explozie puternica vineri dimineața in sectorul 6 al Capitalei. Deflargația s-a produs la o fabrica de prefabricate de pe Bulevardul Preciziei. Bilanțul, confirmat de reprezentanții ISU este de un mort și trei raniți, Explozia a avut loc in jurul orei 6 dimineața și a fost puternic auzita de locatarii din zona. La fața locului serviciile The post Explozie puternica in Capitala. Bilanțul: Un mort și trei raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

