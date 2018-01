Stiri pe aceeasi tema

- A fost stare de alerta maxima in județul Gorj, unde un incendiu devastator a izbucnit la sediul Transgaz, din comuna Hurezani. O conducta s-a spart, iar martorii spun ca ar fi avut loc și o explozie puternica. La fața locului au intervenit zeci de salvatori, informeaza b1.

- Imaginile publicate pe retelele sociale arata bucati de tavan si mobila in sala principala. Zona a fost evacuata si izolata de politie, iar mai multe persoane au fost transportate pe targa din cladire, potrivit martorilor. Un angajat al sucursalei Bancii Mondiale din Jakarta, aflat in aceeasi…

- Imaginile publicate pe retelele sociale arata bucati de tavan si mobila in sala principala. Zona a fost evacuata si izolata de politie, iar mai multe persoane au fost transportate pe targa din cladire, potrivit martorilor. Un angajat al sucursalei Bancii Mondiale din Jakarta, aflat in aceeasi cladire,…

- Vreme extrema în Spania. La nord-vest de capitala Madrid, o ninsoare puternica a blocat kilometri întregi de autostrada, în timp ce în sud si în est furtunile au adus cu ele tornade si ploi cu grindina.

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta. Victima era impreuna cu un tinar de 19 ani, care a fost transportat in stare grava la spitalul raional. Poliția a fost alertata de un satean. La fața locului…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta. Victima era impreuna cu un tanar de 19 ani, care a fost transportat in stare grava la spitalul raional.

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- Mai multe persoane au fost ranite, miercuri, in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg.Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.

- Cel putin zece persoane au fost ranite in urma unei explozii produse miercuri seara intr-un depozit al unui supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg, insa autoritatile ruse nu catalogheaza incidentul drept act terorist.

- Explozia a zguduit complexul care alimenteaza terminalul Es Sider din Libia si care reprezinta sursa principala de petrol a tarii. Explozia s-a produs in apropiere de conducta Marada care apartine companiei petroliere Waha, informeaza Reuters. Revenim cu amanunte

- „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta s-a consumat cu incepere de anul trecut si anul acesta - in care serviciile s-au retras, cel putin acestea au fost luarile de pozitii publice, din campul tactic, dar au ramas ceilalti doi actori: presedintele si procuratura, care doresc…

- Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic, nu a mai caștigat un meci de pe 23 septembrie, insa tehnicianul roman susține ca rezultatele slabe au venit pe fondul accidentarilor din echipa. Printre jucatorii pe care Rednic nu poate conta se numara și Antun Palici, mijlocașul adus de la Dinamo. "Am pierdut…

- Explozia s-a produs in jurul orei 10.00, ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu puternic. Autoritatile locale au comunicat, initial, un numar de 60 de raniti, insa ulterior a fost comunicata cifra de 18. Autoritatile din Austria au anuntat ca situatia este sub control la terminalul…

- O explozie survenita marti dimineata la un terminal de gaz din Baumgarten, în estul Austriei, s-a soldat cu un mort si ranirea mai multor persoane. Explozia, ale carei cauze nu au fost deocamdata identificate, s-a produs la ora 08.45 (07.45 GMT) si a fost urmata de un incendiu.…

- O explozie s-a produs in apropierea unui terminal de gaz de linga Viena. Cel puțin 60 de persoane au fost ranite, potrivit agențiilor de presa. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 9.00, respectiv 10.00 ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu. Exista surse care vorbesc si de un angajat mort,…

- Un mort si zeci de raniti in urma unei explozii, care a avut loc la principala conducta de gaze a Austriei, in estul Vienei. Explozia a fost urmata de un incendiu. Acesta este principalul centru de distributie pentru gazele naturale livrate de Rusia si Norvegia in Austria si de acolo mai departe catre…

- La New York a avut loc o explozie de mare putere intr-un pasaj subteran dintr-un terminal de transport. Zonele de imbarcare de pe trei linii au fost evacuate. Echipe de pompieri si de politie au intervenit.

- Autoritatile din SUA sunt in alerta dupa ce o explozie a avut loc langa o statie de autobuz din New York. Deflagratia s-a petrecut in apropiere de Times Sqaure. Jurnalistii american nu exclud varianta unui atentat sinucigas. A

- Procurorul general al Romaniei a reactionat dupa cele intamplate miercuri seara, in Parlament. Augustin Lazar a fost intrebat de jurnaliști cum explica modul in care deputații au votat amendamentele la legea privind statutul magistraților. „Eu nu aș putea caracteriza activitatea Camerei Deputaților,…

- O masa cu mancaruri traditionale, vin si tuica fiarta a fost intinsa in curtea sediului ALDE de langa Arcul de Triumf, dupa incheierea paradei de 1 Decembrie. Calin Popescu Tariceanu n-a coborat in multime, ci a stat inchis in sediu.

- O puternica explozie, care a fost urmata de un incendiu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci intr-un imobil din apropiere de Tel Aviv, in noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana, citata de AFP și dpa, scrie agerpres.ro.

- O explozie puternica, care a fost urmata de un incediu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci într-un imobil din apropiere de Tel Aviv, în noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana.

- O explozie a avut loc, duminica dimineata, la etajul I al unui bloc P+4 din Piatra Neamț. Suflul deflagrației a fost puternic, bucați de sticla sarind la peste 20 de metri de bloc. Doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de transport victime multiple și o ambulanța SMURD…

- O puternica explozie ce a avut loc dumincia dimineata in provincia chineza Zheijang a daramat cladiri, a ucis doua persoane si a ranit multe altele, a informat presa de stat din China, preluata de Reuters. Politia spune ca inca nu se cunoaste cauza deflagratiei.

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oraș din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vreun bilanț uman, relateaza AFP

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oras-port din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritatile locale, fara sa anunte deocamdata vreun bilant uman, relateaza AFP. Vezi și: SONDAJ - Vesti pentru Klaus Iohannis. Cine l-ar…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sambata pentru formarea 'foarte rapida' a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica și s-a declarat deschisa unui compromis cu social-democrații, relateaza AFP. 'Europa are nevoie de o Germanie puternica (...) de aceea ar…

- O explozie puternica a avut loc in urma cu putin timp in apartament, la parterul unui bloc din localitatea Moinesti, judetul Bacau. Doua persoane s-au ales cu arsuri in urma incidentului, potrivit ISU Bacau.

- Martori au relatat ca s-a produs o puternica explozie, urmata de focuri de arma, iar doua cladiri au fost avariate. Potrivit unei surse de securitate, la originea deflagrației s-a aflat o mașina plina cu explozivi, iar explozia a fost comandata de la distanța. O alta sursa a evocat un kamikaze la…

- O puternica explozie a avut loc marți dimineața langa un post de securitate din centrul Adenului, al doilea oraș din Yemen, soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, potrivit unei surse a poliției, informeaza AFP. Martori au relatat ca s-a produs o puternica explozie, urmata de tiruri, și…

- O puternica explozie a avut loc marti dimineata langa un post de securitate din centrul Adenului, al doilea oras din Yemen, soldandu-se cu mai multi morti si raniti, potrivit unei surse a politiei, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Martori au relatat ca s-a produs o puternica explozie, urmata…

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite în urma unei explozii produse miercuri într-o fabrica de produse textile din nord-vestul Turciei, anunta Ministerul turc al Muncii, citat de presa locala.

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters, scrie agerpres.ro.

- Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii, a anunțat un responsabil de securitate, citat de Reuters.

- Eduard Telea, purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, a declarat ca explozia a fost produsa de o butelie. "Intervenim cu doua autospeciale de la Detasamentul Titu. Este o explozie urmata de incendiu, la o casa. O persoana a fost ranita, are arsuri de gradul I, pe maini si fata", a spus Telea,…

- Un apartament a sarit in aer vineri dimineata la Lugoj. Pompierii au anuntat ca explozia ar fi fost provocata de o acumulare de gaze de la o butelie. In urma deflagratiei, o persoana a ajuns la spital. Explozia a avut loc la etajul 1 al unui bloc de garsoniere din cartierul IC Dragan (ITL). Medicii…

- Brad Bufanda, de 34 de ani, celebrul pentru rolurile sale din „Veronica Mars” si „Malcolm in the Middle”, s-a sinucis. Corpul actorului ar fi fost gasit pe caldaram, langa o cladire din Los Angeles, vineri noaptea, dupa ce ar fi sarit in gol, potrivit unor surse citate de TMZ, transmite mediafax.ro.…

- Antwerp a confirmat decesul prematur al lui Joel Lobanzo, in varsta de doar 17 ani. Potrivit surselor presei belgiene, acesta a suferit un atac de cord. Un international ghanez a murit la 35 de ani. A fost coleg cu Lobont si Mitea, la Ajax Amsterdam Incidentul a avut loc la antrenamentul…

- Cel putin 16 oameni au murit, iar peste 100 au fost raniti in urma unei explozii puternice, care s-a produs la o centrala termica din nordul Indiei. Autoritatile sustin ca numarul mortilor ar putea creste semnificativ, intrucat zeci de persoane se afla in stare critica.

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul. In urma deflagrației, cel puțin 3 persoane au murit, iar alte zeci sunt ranite, potrivit presei internationale. Oficialii se astepata ca numarul victimelor sa creasca. Deocamdata, atacul nu a fost revendicat, scrie…

- O puternica explozie a zguduit cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și

- O explozie puternica a zguduit marti cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul. In urma deflagratiei cel putin trei persoane și-au pierdut viața iar alte zece au fost ranite, a anuntat...

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și Reuters. Explozia…

- O explozie puternica a avut loc, luni dimineata, in subteranul Minei Uricani, iar patru mineri au fost surprinsi de deflagratie. Trei dintre ei au fost recuperati si au fost transportati la spital, iar cel de-al patrulea miner este cautat de catre salvatori.

- O explozie produsa miercuri seara la Kiev s-a soldat cu un mort si cel putin trei raniti, printre care si un parlamentar, informeaza Reuters. Bilantul provizoriu al victimelor a fost anuntat de un reprezentant al ministerului ucrainean de...

- Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, a pierdut pe terenul lui Bruges, scor 0-1, insa echipa antrenorului roman ramane in top, iar tehnicianul primește laude importante. Marc Degryse, fostul mare fotbalist belgian (Bruges, Anderlecht, PSV, Gent), e ultima persoana importanta care l-a ridicat in slavi…

- O puternica explozie a spulberat in noaptea de marți spre miercuri intrarea și o parte din fațada comisariatului de poliție din Helsingborg, in sudul Suediei, atac legat probabil de criminalitatea organizata, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Deflagrația a avut loc la puțin…

- O puternica explozie a spulberat in noaptea de marti spre miercuri intrarea si o parte din fatada comisariatului de politie din Helsingborg, in sudul Suediei, atac legat probabil de criminalitatea organizata, potrivit autoritatilor, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Deflagratia a avut loc…