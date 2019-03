EXPLOZIE puternică. Cel puţin zece persoane au murit Doua surse medicale contactate de AFP au afirmat ca 10 persoane decedate in accidentul respectiv se afla la morga spitalului general din orasul Suez, situat la o distanta de circa 50 km. O sursa din domeniul securitatii a confirmat pentru AFP explozia din zona aflata in apropiere de Marea Rosie. Potrivit mai multor media egiptene care au transmis informatia, accidentul s-ar fi soldat in total cu circa cincisprezece morti si raniti. Totusi, nici o sursa oficiala nu era in masura joi dupa-amiaza sa confirme nici bilantul, nici locul exact al accidentului industrial. Ain Sokhna,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

