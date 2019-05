Stiri pe aceeasi tema

- Un prim bilant al pompierilor anuntase 30 de morti, cifra revizuita ulterior in jos. Potrivit martorilor, un grup de localnici se adunasera la intrarea in Nahuala (cca 160 km vest de capitala), unde un lider local fusese lovit de o masina al carei sofer a plecat de la locul accidentului, cand…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Cel putin 71 de persoane, inclusiv femei si copii, au murit in urma scufundarii unui feribot in raul Tigru, in apropiere de orasul Mosul din Irak, relateaza BBC si Al-Jazeeram, citate de Mediafax. ”Cel putin 40 de persoane au murit ...

- Doua surse medicale contactate de AFP au afirmat ca 10 persoane decedate in accidentul respectiv se afla la morga spitalului general din orasul Suez, situat la o distanta de circa 50 km. O sursa din domeniul securitatii a confirmat pentru AFP explozia din zona aflata in apropiere de Marea…

- Cel putin 32 de persoane au murit si alte 78 au fost ranite duminica seara in urma deraierii unui tren de marfa in provincia Kasai Central, in Republica Democratica Congo, transmite EFE, citat de antena3.

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata sambata ca urmare a prabusirii unui avion DC3 care efectua o cursa regionala in centrul Columbiei, a anuntat serviciul de protectie civila, relateaza...

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in urma avalansei produse marti in statiunea elvetiana Crans-Montana, anunta autoritatile, citate de BBC News online, informeaza Mediafax.Citește și: Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte in justiția din Egipt: noua persoane implicate in asasinarea…