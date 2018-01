Explozie puternică: cel puţin 50 de răniţi Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati la spitalul de urgenta. Este un masacru", a anuntat pe Twitter organizatia Emergency citandu-l pe coordonatorul sau Dejan Panic. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne afgan si ale UE. Explozia survine in contextul unor masuri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Un atentat cu masina-capcana comis sambata dimineata la Kabul a provocat moartea a 17 persoane si ranirea altor 110, scrie News.ro, citand BBC. O puternica explozie a avut loc la Kabul, in apropierea sediului Ministerului de Interne, ca urmare a unui atac cu masina-capcana.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul "s-a incheiat", a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP.

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP, potrivit Agerpres. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa…

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa a precizat ca…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Explozia a zguduit complexul care alimenteaza terminalul Es Sider din Libia si care reprezinta sursa principala de petrol a tarii. Explozia s-a produs in apropiere de conducta Marada care apartine companiei petroliere Waha, informeaza Reuters. Revenim cu amanunte

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze, potrivit agentiei sale de propaganda Amaq, relateaza Reuters. Atacul, comis in momentul in care angajatii soseau la birou, are loc la o saptamana dupa un asalt impotriva unui centru de antrenament al NDS din capitala…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza...

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Un mort si zeci de raniti in urma unei explozii, care a avut loc la principala conducta de gaze a Austriei, in estul Vienei. Explozia a fost urmata de un incendiu. Acesta este principalul centru de distributie pentru gazele naturale livrate de Rusia si Norvegia in Austria si de acolo mai departe catre…

- O puternica explozie, care a fost urmata de un incendiu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci intr-un imobil din apropiere de Tel Aviv, in noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana, citata de AFP și dpa, scrie agerpres.ro.

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- O puternica explozie ce a avut loc dumincia dimineata in provincia chineza Zheijang a daramat cladiri, a ucis doua persoane si a ranit multe altele, a informat presa de stat din China, preluata de Reuters. Politia spune ca inca nu se cunoaste cauza deflagratiei.

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar alte zece au fost transportate la spital, dupa ce un incendiu a cuprins un hotel de 22 de etaje din statiunea turistica Batumi din Georgia, informeaza site-ul postului BCC News. Victimele au decedat în urma inhalarii de fum, a declarat…

- Bilantul cutremurului cu magnitudinea 7,3 care s-a produs la granita dintre Iran si Irak arata ca cel putin 328 de persoane si-au pierdut viata, iar alti peste 2.500 de oameni au fost raniti, in timp ce echipele de salvare cauta zeci de oameni sub daramaturi, relateaza Reuters.

- Bilantul violentului seism care s-a produs duminica seara la granita dintre Iran si Irak a crescut la 207 de morti pe teritoriul iranian, potrivit unui nou buletin prezentat luni dimineata de celula de criza infiintata de autoritatile locale, informeaza AFP. ‘Din pacate, sunt 207 morti si aproximativ…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite în urma unei explozii produse miercuri într-o fabrica de produse textile din nord-vestul Turciei, anunta Ministerul turc al Muncii, citat de presa locala.

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters, scrie agerpres.ro.

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita miercuri la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters. Suflul exploziei a provocat…

- Cel putin 16 oameni au murit, iar peste 100 au fost raniti in urma unei explozii puternice, care s-a produs la o centrala termica din nordul Indiei. Autoritatile sustin ca numarul mortilor ar putea creste semnificativ, intrucat zeci de persoane se afla in stare critica.

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 27 ranite in explozia unui camion-cisterna transportand combustibili miercuri in orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters și dpa, citand locuitori și oficiali locali. …

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul. In urma deflagrației, cel puțin 3 persoane au murit, iar alte zeci sunt ranite, potrivit presei internationale. Oficialii se astepata ca numarul victimelor sa creasca. Deocamdata, atacul nu a fost revendicat, scrie…

- O puternica explozie a zguduit cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și Reuters. Explozia…