Explozie puternică. 14 copii au murit Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei. Rebelii houthi, care controleaza capitala, au afirmat ca civilii au fost victime ale unui raid aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita, dar acuzatia nu a fost confirmata din nicio sursa independenta. Coalitia sub comandament saudit a negat ca ar fi bombardat duminica Sanaa. sub comandament saudit a negat ca ar fi bombardat duminica … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

