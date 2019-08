Explozie puterncă la o fabrică din Capitală. O femeie a murit Explozia s-a produs la o fabrica de preparate din sectorul 6 al Capitalei. In urma tragediei, o femeie a murit. O persoana a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar alte doua au fost ranite usor. Acestea au fost transportate la spital. Explozia nu a fost urmata de un incendiu. Revenim cu detalii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost urcata cu forta intr-o masina, in Sectorul 2 al Capitalei, politistii fiind sesizati de un martor care a vazut intreaga scena. Masina si persoanele implicate au fost depistate de politistii de la sectia 18, dar victima nu doreste sa depuna plangere.”Ieri, 12 august 2019, la…

- Explozia de gaz din Kentucky s-a soldat cu un mort si cu cel putin sase case incendiate si sapte persoane ranite potrivit autoritatilor americane, a declarat directorul Situatiilor de urgenta. In urma exploziilor, sase locuinte au fost grav afectate de explozie.

- O femeie de 31 de ani, din Arad, a fost ranita grav, vineri, dupa ce și-a aprins o țigara in apartamentul in care era acumulare de gaze, in casa avand loc o explozie, ce nu a fost urmata de incendiu, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Arad, femeia are arsuri de gradele II și III pe jumatate din…

- Un motociclist a murit, joi seara, intr-un accident produs in Pasajul Unirii din Bucuresti, dupa ce a pierdut controlul si a lovit stalpii de pe mijlocul drumului, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Explozia sinucigasa a vizat capitala tarii, Tunis. Teroristul sinucigas a detonat bomba intr-o zona din oras in care se afla si Ambasada Frantei. Martorii oculari au relatat ca suspectul si-a detonat incarcatura exploziva pe care o purta in fata unei masini de politie, potrivit express.co.uk…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste 20 au fost ranite vinei in urma unei explozii care s-a produs intr-o moschee șiita din estul Bagdadului, au anunțat surse din poliție, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’…

- Cateva troleibuze stau blocate in sectorul Botanica al Capitalei.Potrivit martorilor de la fața locului, pe aceasta strada s-a creat un ambuteiaj, iar șoferii circula bara la bara.Revenim cu detalii...