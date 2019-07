Explozie provocată de gaz în Polonia. Trei morţi şi patru răniţi Conform presei locale, alte patru persoane au fost ranite, potrivit agentiei poloneze de stiri PAP. Una dintre aceste persoane trecea prin fata cladirii cand a avut loc explozia si a trebuit sa fie transportata la spital cu arsuri severe de un elicopter al serviciilor de salvare. Doua duzini dintre locatarii din imobil au reusit sa iasa in siguranta dupa explozie. Numeroase geamuri au fost distruse de explozie, iar un apartament de la parter a ars complet. Potrivit investigatiei initiale a pompierilor, stabilitatea cladirii nu este in pericol. Cauza exacta a exploziei nu este cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

