Explozie nucleară în Rusia Surse din presa internaționala relateaza ca Federația Rusa ar putea acoperi un dezastru nuclear de amploare dupa ce personalul medical care deservește ambulanțele a fost vazut cu echipament special de protecție, in general rezervat accidentelor nucleare, dupa misterioasa explozie de joi, dintr-o locație de testare a armelor de langa localitatea Nyonoksa, din zona sub-arctica Arkhangelsk. Vehiculele de urgența au tratat șase victime, care ar fi suferit toate intoxicații cu radiații, potrivit informațiilor aparute pe fluxul mai multor agenții de presa. Explozia a ucis doi oameni, pe langa faptul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

