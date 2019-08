Explozie nucleară în Rusia: Țările europene sunt acum în alertă Pentru a fi hipersonica, o racheta trebuie sa aiba o viteza de cel putin Mach 5 (adica de cinci ori viteza sunetului). Și daca era, intr-adevar, de croaziera (capabila deci sa zboare cateva mii de kilometri), atunci Moscova s-ar putea afla in situatia de a fi incalcat "Tratatul de Reducere a Numarului Armelor Strategice", tratat semnat in 2010 cu Statele Unite. Recent, Rusia a anuntat introducerea, incepand cu anul 2019, a unui nou sistem de racheta balistica denumit "Avangard". Acesta ar avea o viteza maxima de pana la Mach 20, adica de aproximativ 24.000 de kilometri pe ora. Lista… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Nivelul de radioactivitate dupa explozia de joi la o baza de testare a rachetelor nucleare, în Marele Nord rusesc, a depașit de 16 ori nivelul normal fara sa reprezinte un pericol pentru sanatate, a anunțat Agenția rusa de meteorologie, relateaza AFP. Cu toate acestea, autoritațile recomanda rezidenților…

- Nivelul radiatiilor in orasul Severodvinsk, aflat la 40 de kilometri de Poligonul militar Nionoksa din regiunea Arhanghelsk, a crescut de... The post Situatie dramatica in Rusia! Nivelul radiatiilor la Severodvinsk este urias, dupa explozia de la Arhanghelsk appeared first on Renasterea banateana .

- Explozia de joi de la baza militara din regiunea rusa Arhanghelsk s-ar fi produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara. De aceasta parere sunt mai multi experti internationali.

