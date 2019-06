Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au avut loc sambata intr-o fabrica de explozibili din orasul Jerjinsk, din centrul Rusiei, soldandu-se cu cel putin 15 raniti, relateaza agentiile de stiri TASS si Interfax, citand autoritatile locale din domeniul sanitar, scrie agerpres.ro.

- Comportamentul irațional al liderilor PAS și PPDA a compromis crearea unei majoritați parlamenare dintre blocul ACUM și PDM. La aceasta concluzie a ajuns jurnalistul Nicolae Federiuc, dupa anunțul privind ințierea unor discușii între democrați și socialiști. “Am…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite, astazi, in urma unei explozii puternice la fabrica de armament din Babeni, Valcea. The post Explozie puternica la fabrica de armament din Babeni. Cel putin o persoana a murit in deflagratie appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin trei persoane au murit in urma unei explozii care s-a produs la o uzina chimica din regiunea Perm din centrul Rusiei, a informat luni agenția de stiri Interfax, care citeaza Ministerul rus pentru Situatii de Urgența, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc in timpul…

- „(…) din Georgia in 2008, Ucraina in 2014 și Siria in 2015 – Putin a invinuit intotdeauna Occidentul pentru agresiunile Rusiei. Mijloacele mass-media susținute de Kremlin, intaresc acest mesaj, expunand audiența la un flux constant de știri alarmante despre „incercuirea Rusiei” de catre forțele NATO…