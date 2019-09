Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au confirmat luni ca o explozie s-a produs in incinta Centrului de cercetare de Virologie si Biotehnologie de langa Novosibirsk, un laborator din era sovietica unde sunt depozitate mostre de virusuri. Explozia "unui cilindru de gaz" a provocat un incendiu intr-o cladire de beton.

- O gradinita dintr-o regiune miniera din Siberia a fost închisa temporar, dupa ce a fost descoperit, în urma unei inspectii, un nivel ridicat de radon, un gaz radioactiv, scrie The Moscow Times, citat de Deschide.md.

- Surse din presa internaționala relateaza ca Federația Rusa ar putea acoperi un dezastru nuclear de amploare dupa ce personalul medical care deservește ambulanțele a fost vazut cu echipament special de protecție, in general rezervat accidentelor nucleare, dupa misterioasa explozie de joi, dintr-o locație…

- Autoritațile din Rusia au anunțat vineri ca incendiile de vegetație izbucnite in regiunea Krasnoyarsk din Siberia continua sa se extinda, afectand aproximativ 963.000 de hectare, conform agenției de presa Tass, citate Mediafax.