- Tragedie pe Drumul European 581, dupa ce o mașina in care se aflau patru parsoane a intrat in coliziune cu inca doua autovehicule. Familia cu doi copii se intorcea din pelerinaj, de la moaștele Sfintei Parascheva, și numai o minune a facut ca toți cei aflați in autoturism sa scape doar cu rani ușoare,…

- PAZNICII SMARDOI BATAIE… S-a dus in club sa se distreze si a ajuns pe patul de spital, in stare de inconstienta. O iesire in oras care nu s-a terminat deloc bine pentru George Nica, un tanar in varsta de 28 de ani, din Muntenii de Jos. Acesta a fost sambata seara in clubul Bliss din [...]

- Un accident grav a avut loc miercuri dupa- amiaza la iesirea din Constanta, catre Valu lui Traian. Un barbat se zbate intre viata si moarte, iar o femeie a suferit rani grave, in urma impactului. Traficul pe DN 3 a fost restrictionat timp de cateva zeci de minute. Accidentul s-a produs, in aceasta dupa-amiaza,…

- La data de 15 septembrie 1998 intra in vigoare o Hotarare de Guvern care diviza CFR in mai multe companii feroviare (Infrastructura, Marfa, Calatori, Administrare etc.), la recomandarea Bancii Mondiale. Problemele cu care se confrunta azi sectorul feroviar sunt aceleasi ca in urma cu 20 de ani.

- Scandal mare in tiganie si lupta pe viata si moarte, dupa ce o relatie amoroasa a luat sfarsit • Politistii au fost in alerta si au stat printre rromii din Ciurea sa nu care cumva sa izbucneasca un nou scandal • Unul dintre rromi risca sa ajunga la puscarie dupa ce s-a urcat la volan [...]

- Imagini cumplite in județul Iași, unde o mama și fiicele sale au fost prinse in mașina morții, condusa chiar de concubinul femeii, care nu a acordat prioritate la trecerea de cale ferata, autoturismul fiind izbit in plin.

- Stephanie Ray, in varsta de 15 ani, din orașul Dudley, și-a luat ramas bun de la Blake Ward, in varsta de 16 ani. Adolescentul a fost luat de curenții de apa, in timp ce se afla in vacanța cu parinții sai, saptamana trecuta, in nord-vestul Țarii Galilor. El a fost unul dintre trei adolescenți…