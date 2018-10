Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit si cel putin 18 au fost ranite grav, dupa ce un cilindru de gaz a explodat intr-un colegiu din orasul Kerci, situat in estul Peninsulei Crimeea, au anuntat reprezentantii Serviciilor de Urgenta din Rusia, citati de agentia Tass.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 30 au fost ranite miercuri dupa ce un tren cu pasageri a deraiat in statul Uttar Pradesh, din India, conform presei locale, scrie Reuters. Accidentul a avut loc in orasul Harchandpur, situat la 77 km distanta de capitala statului, Lucknow, conform…

- O alunecare de teren, declansata marti de ploile abundente care au afectat sudul Etiopiei, a provocat moartea a douasprezece persoane si ''ranirea grava'' a altor patru, a transmis media de stat, citata miercuri de Reuters, potrivit Agerpres. Victimele au fost surprinse de alunecarea de teren…

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Doi oameni au murit si alte 37 de persoane au fost ranite la un festival stradal din sudul Filipinelor, de o bomba de casa ascunsa sub o motocicleta, au declarat oficialii de securitate, acestea fiind ultimele tulburari dintr-o regiune predispusa militantismului, relaetaza Reuters.

- Patru persoane au murit, iar alte 36 au fost ranite in atacuri armate comise in doar cateva ore in orasul american Chicago, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Incidentele armate au avut loc in doar sapte ore, in cursul noptii de sambata spre duminica,…