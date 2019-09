Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte opt au fost ranite dupa ce cel putin o persoana a deschis focul intr-un bar aglomerat din Lancaster, South Carolina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Atacatorul inca nu a fost prins si politistii nu stiu daca in Ole Skool Sports Bar & Grill a tras asupra…

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 119 au fost ranite dupa ce un vehicul a explodat in capitala afgana Kabul, in apropierea unei cladiri folosite de organizațiile internaționale, au informat serviciile de urgența, relateaza Reuters, conform Mediafax.Explozia, care a afectat o arie de…

- O serie de atacuri cu bomba asupra mai multor restaurante si piete publice au avut loc luni in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, soldate cu ranirea a cel putin 34 de persoane, au anuntat oficiali afgani, in conditiile in care Afganistanul celebreaza o suta de ani de independenta, informeaza…

- Cel puțin 14 persoane au murit luni in urma unei explozii produse intr-un depozit de armament situat intr-o suburbie a capitalei Irakului, au anunțat autoritațile locale, menționand ca explozia a fost urmata de un incendiu, conform Reuters, potrivit Meddiafax.Depozitul de armament aparținea…

- Cel putin doua persoane au murit si alte sase au fost ranite in urma unei explozii produse joi la o baza de lansare a rachetelor balistice din nordul Rusiei, in timpul unui test de armament, relateaza BBC si Reuters.

- Militantii talibani coordoneaza atacuri aproape zilnic in ciuda progreselor facute de Statele Unite in discutiile de pace cu acestia pentru a incheia un razboi care dureaza de aproape 18 ani. Atacul nu a fost revendicat si a avut loc la cateva ore dupa ce talibanii au detonat doua bombe in fata sediului…

- O explozie a provocat panica vineri in orașul Christchurch din Noua Zeelanda. Mai multe persoane au fost ranite in urma unei deflagrații provocate de o scurgere de gaze dintr-o locuința. Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat vineri ca un incident grav a avut loc in orașul Christchurch. O casa a…