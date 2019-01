Stiri pe aceeasi tema

- O explozie de mica intensitate a avut loc in Arad, in noaptea de duminica spre luni. Un bancomat a fost aruncat in aer de catre o persoana ce nu a ptutu fi inca identificata de oamenii legii.

- Explozie puternica in aceasta seara intr-un bloc din Bistrita. Un militar a incercat sa-si ucida iubita, o politista, si apoi sa se sinucida. Dupa ce a improvizat o bomba in apartament, s-a aruncat in gol. Casa lui a sarit in aer chiar in momentul in care intrau salvatorii, iubita lui si fiica acesteia.

- Inainte de a se arunca in gol, barbatul a improvizat o instalatie pentru a arunca in aer apartamentul in care locuia. Explozia a avut loc chiar in momentul in care sotia si fiica sa au intrat in casa.

- Gest inconstient al unui barbat din Arad. Dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a pus in pericol viețile a 3 familii care locuiau in acelasi bloc, dupa ce a provocat o explozie. In urma deflagratiei, mai multe apartamente au fost avariate, scrie stiri.tvr.ro.

- O tanara din Bocsig și-a pierdut viața in aceasta seara fiind lovita de un autoturism pe o trecere de pietoni. Conform primelor cercetari ale poliției, a rezultat ca in seara aceasta, in jurul orei 18.10, o femeie de 41 de ani, din Santana, a condus un autoturism pe DN 79A, pe raza localitații Bocsig,…