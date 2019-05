Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, azi-noapte, in sediul unei banci din Bucuresti de pe bulevardul Theodor Pallady. Nu sunt victime, iar politistii incearca sa afle ce s-a intamplat. Bancomatul este distrus, asa ca anchetatorii iau in calcul inclusiv posibilitatea ca deflagratia sa fi fost provocata de persoane…

- Un bancomat a fost aruncat in aer, luni dimineata, la o filiala bancara de pe bulevardul Theodor Pallady din Capitala. Politistii investigheaza zona si urmeaza sa analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere.Politistii Sectiei 13 au fost sesizati, in aceasta dimineata, ca dintr o filiala bancara…

- Un bancomat a fost aruncat in aer, in jurul orei 4.30, la o filiala bancara de pe bulevardul Theodor Pallady, din București. Politistii investigheaza zona si urmeaza sa analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere. Politistii Sectiei 13 au fost sesizati, in aceasta dimineata, ca dintr-o filiala…

- Politistii Sectiei 13 din Bucuresti au fost sesizati, luni dimineata, ca dintr-o filiala bancara de pe bulevardul Theodor Pallady, s-a auzit un zgomot foarte puternic, iar bancomatul este distrus. S-a demarat ancheta si urmeaza a se stabili, impreuna cu reprezentantii bancii care este prejudiciul,…

- Polițiștii brigazii rutiere anunța restricționarea traficului in zona Salii Palatului, din Capitala, pe 10 mai, intre orele 7.00 și 18.30, pentru un eveniment care se va desfașura in interiorul salii de spectacole, informeaza Mediafax.Citește și: ALERTA Specialiștii in informatica avertizeaza…

- Zeci de medici militari, angajati ai MAPN si salvatori din cadrul IGSU vor organiza în noaptea de joi spre vineri o simulare a unei explozii soldate cu peste 200 de victime la statia de metrou Piata Romana din Capitala, actiune în cadrul exercitiului Vigorous

- Fiul cunoscutului scriitor și filosof Andrei Pleșu le-ar declarat anchetatorilor ca drogurile il ajutau sa cugete si sa filozofeze. Mihai Pleșu, fiul cel mare al lui Andrei Pleșu, este cercetat intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Fiul filozofului Andrei Pleșu a fost ridicat vineri dimineața…

- Gigi Becali a fost surprins astazi blocand traficul pe bulevardul Pipera din Capitala. Patronul celor de la FCSB iși conducea turma de oi printre mașini. Sute de oi s-au strecurat astazi prin mașini, indrumate de oamenii de nadejde ai latifundiarului din Pipera. Gigi Becali, inarmat cu un toiag, venea…