Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters. Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid Faraj, care…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson si-a anulat punctele din programul sau pentru sambata, a doua zi a vizitei sale in Kenya, intrucat 'nu se simte bine', a anuntat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters si AFP ''Secretarul de stat nu se simte bine…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la…

- Ambasada Statelor Unite in capitala Turciei va fi inchisa pentru public, luni, din cauza unei amenintari la adresa securitatii institutiei si doar serviciile de urgenta vor functiona, a aratat duminica un comunicat de presa, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters.Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie.…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat ca numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, dupa ce alte doua persoane au murit din cauza virusului gripal.Ultimele doua persoane care au decedat…

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Carmen Dan continua razboiul cu fostul premier, Mihai Tudose. Acesta a fost debarcat de la Palatul Victoria dupa ce o umilise pe aceasta si ii ceruse demisia in public. CEXN-ul PSD l-a determinat atunci pe Tudose sa isi dea demisia, iar Carmen Dan a ramas la Ministerul de Interne.Scandalul…

- Administratia din Etiopia a decretat, vineri seara, starea de urgenta dupa ce premierul Hailemariam Desalegn a anuntat intentia de a demisiona, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un atac armat la un liceu din Florida s-a soldat cu peste 20 de victime! Un barbat a deschis focul miercuri, potrivit purtatoarei de cuvant a serifului din comitatul Broward, citat de presa locala, transmit Reuters si AFP. A

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata.…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Coreea de Nord nu isi poate achita contributia la bugetul pe 2018 al Organizatiei Natiunilor Unite, informeaza Reuters. Un comunicat al misiunii nord-coreene la ONU precizeaza ca ambasadorul nord-coreean Ja Song Nam i-a cerut ajutorul directorului de management al organizatiei, Jan Beagle. Banca de…

- Parlamentarii de la Bruxelles au cerut Comisiei Europene sa realizeze o evaluare ”in profunzime” a avantajelor si dezavantajelor schimbarii orei in mod semestrial si sa prezinte ”daca este necesara” o revizuire a directivei care o organizeaza in cadrul Uniunii Europene, informeaza agenția Reuters.

- "Dezvoltarea unei armate nationale somaleze avanseaza foarte lent, in parte din cauza deficientelor din structurile politice si institutionale, precum si din cauza diferentelor intre echipamentele soldatilor somalezi instruiti", a afirmat oficialul german. Decizia de retragere a Germaniei,…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au decedat, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal, fiind inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Niciuna din persoanele decedate nu…

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Aviația rusa a bombardat o piața alimentara in orașul sirian rebel Ariha, din provincia Idlib, transmite agenția Reuters, citand martori oculari. Incidentul a avut loc marți, 30 ianuarie. Interlocutorul agenției a declarat ca avioanele care au lovit se aflau la o inalțime mare, ceea ce este o diferenta…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza News.ro citand Reuters.

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale. Un autocar în care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat în…

- Ministrul de interne Nestor Reverol si liderul Curtii Supreme a Venezuelei se afla pe lista oficialilor vizati de sanctiuni. Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea fata de incalcarea drepturilor omului in Venezuela, unde, anul trecut, protestele impotriva presedintelui Nicolas Maduro au devenit…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat duminica preocuparea in legatura cu decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a afirmat ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala viitorului stat palestinian, relateaza agentia Reuters. In cadrul…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat duminica preocuparea in legatura cu decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a afirmat ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala viitorului stat palestinian, relateaza agentia Reuters. In cadrul convorbirilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar).

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Ciclonului tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com. Incidentul…

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Consiliul de administratie al Leumi a semnat ieri un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank Romania catre Argo Capital Management, potrivit Reuters, citat de ZF.ro. Aceasta decizie de vanzare a subsidiarei din Romania este parte a strategiei de a-si concentra operatiunile…

- Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, a decis sa vanda subsidiara din Romania catre Argo Capital Management, parte de fondului britanic de investitii Argo. Consiliul de administratie al Leumi a semnat astazi un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank…

- O adolescenta palestiniana in varsta de 16 ani care l-a palmuit pe un militar israelian in cursul protestelor violente din Cisiordania a fost arestata preventiv si va fi inculpata de procurorii israelieni pentru atac in forma agravata, informeaza cotidianul Haaretz si agentia Reuters.

- Aproximativ doua treimi dintre imbolnavirile de cancer sunt provocate de... ghinion. Sau, cum le place oamenilor de stiinta sa spuna intr-un studiu publicat in SUA, de mutatii intamplatoare suferite la nivelul ADN-ului celular atunci cand celulele se reproduc, conform Reuters.

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.

- ”Frigul resimtit in interiorul lacasului de cult, datorat defectiunii centralei termice, reprezinta principalul motiv pentru care comunitatea Bisericii Negre a fost nevoita sa anuleze concertele cu care vizitatorii au fost obisnuiti in fiecare an. Intrucat regandirea unui nou sistem de incalzire…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Damian Green a demisionat la cererea premierului Theresa May dupa ce o ancheta interna a constatat ca a dat declarații mincinoase referitoare la mai multe filmulețe cu caracter obscen care au fost gasite in calculatorul sau. Demisia unuia dintre aliații cei mai de incredere a lui May, care…

- Stratul de zapada dintr-o zona de pe culmile Muntilor Alaska s-a dublat de la inceputul erei industriale, o dovada ca schimbarile climatice pot declansa cresteri importante ale cantitatii de precipitatii regionale, conform unui studiu publicat marti in jurnalul ''Scientific Reports'', citat de Reuters.Cercetarea…

- Cutremurul puternic cu magnitudinea 6,5 care s-a produs in insula Java din Indonezia vineri, cu putin inainte de miezul noptii, a facut trei victime si a avariat sute de cladiri, potrivit Reuters. Potrivit Institutul american de geofizica (USGS), epicentrul seismului a fost localizat…

- Un accident cumplit s-a petrecut in urma cu cateva minute in zona Roșiești Gara, la trecerea la nivel cu calea ferata. O mașina cu numere de Vaslui, cel mai probabil un Golf IV, conform unor marturii ale celor prezenți in zona, a forțat trecerea la calea ferata, fara a se asigura, fiind loviți in plin…