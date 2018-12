Explozie la sediul Skai TV, unul din cele mai mari posturi TV din Grecia

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia ar urma sa fie aprobata saptamana aceasta, in pofida semnalelor autoritatilor de la Roma privind posibila reducere a tintelor fiscale in proiectul de bugetul pe 2019, pentru a indeplini cerintele UE. Dar intr-o abordare mai concilianta fata de Guvernul Italiei, decizia privind inceperea…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri primul buget al Greciei dupa incheierea programului de asistenta financiara si a cerut autoritatilor de la Atena sa accelereze reformele si sa ramana vigilente, transmite Reuters preluata de Agerpres Executivul comunitar a precizat ca a adoptat primul raport…

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de cel putin 6,4, a afectat vestul Greciei vineri dimineata, conform agentiilor de monitorizare a cutremurelor, cauzand pagube mici, dar nu si victime, scrie Reuters.

- De la ce pleaca disputele? 'Premierul Alexis Tsipras a acceptat demisia sefului diplomatiei' si va prelua functiile acestuia, pentru a 'contribui la realizarea acordului' semnat in iunie cu omologul sau macedonean Zoran Zaev cu privire la noul nume al Macedoniei, se arata intr-un comunicat.…

- Cadavrele a trei femei de origine necunoscuta au fost gasite miercuri in nord-estul Greciei, la frontiera cu Turcia, langa raul Evros, o zona traversata frecvent de migranti ilegali, transmit agentiile Reuters si ANA, citand surse din cadrul politiei elene. Trupurile neinsufletite, care au…

- O puternica furtuna mediteraneeana a provocat ploi torentiale in sudul Greciei, iar Protectia Civila se afla in alerta in cea mai mare parte a tarii, in pofida anuntarii faptului ca intensitatea furtunii...

- Guvernul elen a anuntat marti ca 2.000 de solicitanti de azil vor fi transferati de pe insula Lesbos in partea continentala a Greciei pana la sfarsitul lunii septembrie, in contextul presiunilor vizand atenuarea supraaglomerarii in taberele pentru migranti, transmite Reuters. Asociatii pentru drepturile…