Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa in apropierea unui birou al Serviciului federal de securitate rus (FSB) din orasul Arhanghelsk, situat in nord-vestul Rusiei.

- Fortele de ordine britanice au procedat miercuri dupa-amiaza la 'explozia controlata' a unui pachet suspect a carui prezenta a fost semnalata intr-un parc din apropierea parlamentului, in centrul Londrei, a declarat un purtator de cuvant al Scotland Yard, citat de AFP. 'A avut loc explozia…

- Autoritatile fac tot posibilul pentru a acorda asistenta victimelor accidentului, survenit in satul Mbuta, la circa 130 km de capitala Kinshasa, a dat asigurari guvernatorul adjunct al provinciei Kongo Central, Atou Matubuana Nkuluki. Soselele din statul central-african se afla intr-o stare…

- O explozie s-a produs, miercuri dimineața, la școala din Voiniceni, județul Mureș, doi copii fiind raniți. 70 de elevi și 7 profesori au fost evacuați informeaza mediafax. Explozia s-a produs la școala din Voiniceni, județul Mureș, cel mai probabil din cauza unei acumulari de gaze. Potrivit…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, joi, intr-un accident produs in incinta hidrocentralei Una Kostela, situata in Bosnia-Hertegovina, anunta autoritatile bosniace, conform mediafax. O scurgere de gaze a avut loc in incinta hidrocentralei, a comunicat operatorul complexului,…