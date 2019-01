Explozie la sediul partidului Alternativa pentru Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea unor infractiuni de furt calificat, fapte comise in Germania. Potrivit IPJ Constanta, la data de 20 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale…

- Autoritațile germane au inchis joi centrul orașului Heider și targul de Craciun din oraș, dupa o amenințare cu bomba trimisa prim e-mail in cursul dimineții, au declarat autoritațile locale, menționand ca operațiunea este in desfașurare, relateaza presa germana, conform Mediafax.Polițiștii…

- Suspectul, Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, nascut la Strasbourg, este o persoana cunoscuta de serviciile de securitate franceze drept o posibila amenințare terorista. Acesta ar fi fugit de la fața locului cu un taxi, dupa un schimb de focuri cu polițiștii. Autoritațile au transmis ca cel…

- Un barbat din Germania a sunat la poliție pentru a alerta autoritațile cu privire la existența unui cadavru intr-un canal. Cand oamenii legii au ajuns la locul respectiv, au descoperit ca era vorba, de fapt,...

- Doi oameni au murit și doi polițiști au fost raniți, vineri, intr-un atac cu cuțitul in orașul Kirchheim unter Teck, din Germania, scrie RT.com . Poliția a fost trimisa la fața locului in jurul orei 08:30 dimineața, dupa ce o localnica a sunat și a spus ca fiul ei, in varsta de 25 de ani, a atacat-o.…

- Politia din Germania a confirmat, marti, ca barbatul care a luat ostatica o femeie in Koln luni este un sirian de 55 de ani, care a ajuns in Germania in 2015, scrie Reuters.Klaus-Stephan Becker, un oficial al politiei din Koln, a declarat la o conferinta de presa ca pasaportul sirian gasit…

- Un baiat de patru ani din Gladbeck, un oras din vestul Germaniei, s-a intors dintr-o vacanta petrecuta recent in Olanda purtand in rucsac o grenada din Al Doilea Razboi Mondial, a informat luni Politia germana, citata de DPA. Parintii baiatului au descoperit un obiect suspect in rucsacul…

- Hamburg a devenit primul oras din Europa care a interzis partial masinile diesel, pentru a reduce poluarea. Decizia are loc in contextul in care Germania se afla de cativa ani sub presiunea rezidentilor care cer imbunatatirea calitatii aerului, dupa ce Volkswagen a recunoscut, in 2015, ca a folosit…