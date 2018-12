Explozie la o televiziune din Atena. Oficialii greci vorbesc despre "un atac la adresa democraţiei" SKAI este una unul dintre cele mai importante posturi de televiziune din Grecia si face parte din trustul de media care include un post radio si este afiliat celui mai mare cotidian, Kathimerini. Politia a informat ca un dispozitiv exploziv improvizat a fost detonat in apropiere de cladirea SKAI la ora locala 2:35 dupa doua telefoane de avertizare catre doua institutii de presa. Televiziunea a informat ca geamurile primelor sase etaje au fost sparte. „Pagubele materiale sunt mari pe aproape toate etajele, cele mai mari fiind la etajele trei si patru, unde se afla birourile angajatilor”,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

