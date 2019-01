Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ aflat sub influenta alcoolului a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in capitala Germaniei, Berlin, au anuntat autoritatile regionale, citate de agentia DPA si de site-urile de stiri T-Online.de si Web.de, transmite…

- Cel putin 40 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce doua autobuze au intrat in coliziune frontala joi dupa-amiaza in centrul Germaniei, informeaza site-ul BR24.de.

- Cel puțin 80 de persoane, majoritatea elevi, rapiți dintr-o școala din Camerun. S-a intamplat in orașul Bamenda din vestul statului Camerun, au anunțat surse militare și guvernamentale, relateaza Reuters. Incidentul nu a fost revendicat de nicio grupare. Acesta a avut loc intr-o regiune vorbitoare de…

- Cel putin sase elevi au fost ucisi de trasnet si alti 25 au fost raniti cand scoala lor primara, din nordul Tanzaniei, a fost lovita de un fulger miercuri dimineata, au informat surse locale citate de AFP preluata de Agerpres. Fulgerul s-a abatut asupra scolii primare Emaco Vision, situata…

- Europa, scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimee, anexata de Rusia in aprilie 2014. Explozie urmata de focuri de arma. Sunt 18 morți și aproape 50 de raniți. Autorul crimelor, elev in ultimul an al respectivei școli s-a sinucis la venirea forțelor polițieneșt care i-au gasit trupul in biblioteca…

- Cel puțin zece persoane au murit și peste 40 au fost ranite in urma unei explozii la un colegiu din Kerci, din estul Peninsulei Crimeea, conform reprezentanților Serviciilor de Urgența din Rusia. Incidentul a...

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, au anuntat agentii de presa ruse, scrie agerpres.ro.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate in urma unui incendiu produs la bordul unui tren, in vestul Germaniei.Incendiul a izbucnit vineri la bordul unui tren de viteza care circula intre orasele Koln si Frankfurt.