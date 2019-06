Explozie la o fabrică de muniții din Rusia! Zeci de persoane au fost rănite Cel puțin 79 de persoane au fost ranite, sambata, in urma mai multor explozii care au avut loc la o fabrica de muniții din orasul Dzerjinsk, situat in centrul Rusiai. 15 persoane au fost spitalizate. Exploziile au avut loc la uzina Kristal din orasul Dzerjinsk, situat la circa 400 de kilometri est de Moscova, in regiunea Nijni Novgorod, informeaza dpa si AFP, potrvit Agerpres. In urma exploziilor, au fost avariate cinci cladiri ale uzinei si aproape 180 de cladiri rezidentiale au fost avariate in urma exploziilor, au transmis autoritatilor municipale. Potrivit TASS, exploziile au avut loc in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

