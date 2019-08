Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar sapte sunt disparute în urma unei explozii de amploare produse joi la o conducta de gaz din statul american Kentucky, informeaza agenția Associated Press, citata de Mediafax.Explozia masiva s-a produs în comitatul Lincoln din Kentucky. Conform bilantului…

- Cel puțin 20 de oameni au fost raniți in urma unei explozii produse la un restaurant din statul american Florida. Deflagrația a fost atat de puternica, incat a distrus o parte din local, iar bucați de beton au fost gasite chiar și la 50 de metri distanța.

- Zece persoane, printre care un copil, au fost ranite luni intr-o explozie provocata de o scurgere de gaze in centrul localitatii italiene Rocca di Papa, la circa 25 km sud-est de Roma, transmite...

- Un rezervor de gaze al unei rotiserii amenajate intr-un vehicul utilitar a explodat miercuri in centrul orasului Gela, in urma deflagratiei fiind ranite cel putin 20 de persoane, trei dintre acestea fiind in stare grava, informeaza agentia de

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte sase au fost ranite joi intr-un atentat sinucigas comis la intrarea intr-un centru de instruire militara din capitala afgana Kabul, au anuntat oficiali din domeniul politiei si al securitatii, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial,…

- "Pe Strada 70 cu Avenida Rojas a avut loc o explozie grava, care a lasat in urma cel puțin patru morți și 15 raniți, potrivit celui mai recent raport al autoritaților sanitare", a relatat vineri seara Cablenoticias TV. Explozia s-a produs la ora locala 12.42 (ora 20.42, ora Romaniei) si a afectat…