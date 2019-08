Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar sapte sunt disparute în urma unei explozii de amploare produse joi la o conducta de gaz din statul american Kentucky, informeaza agenția Associated Press, citata de Mediafax.Explozia masiva s-a produs în comitatul Lincoln din Kentucky. Conform bilantului…

- Cel putin o persoana a murit, iar sapte sunt disparute in urma unei explozii de amploare produse joi la o conducta de gaz din statul american Kentucky, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Citește și: Noi dezvaluiri facute de unchiul Alexandrei! ‘A fost amantul unei…

- Un cutremur puternic a lovit luni zona de vest a Iranului, potrivit Shafaaq News. Conform primelor informații, cutremurul a avut 5,7 grade pe Richter.Seismul a fost resimțit și in orașul irakian Basra, din sudul țarii. Cutremurul a fost semnalizat și in presa din Kuwait.

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Sapte persoane au murit, iar alte 19 au fost date disparute in urma unui naufragiu pe Dunare, la Budapesta. Alte sapte persoane au fost recuperate si transportate la spitale din capitala Ungariei. Vaporul scufundat avea la bord 33 de turisti sud-coreeni. De asemenea, sunt dati disparuti si doi membri…

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite, astazi, in urma unei explozii puternice la fabrica de armament din Babeni, Valcea. The post Explozie puternica la fabrica de armament din Babeni. Cel putin o persoana a murit in deflagratie appeared first on Renasterea banateana .

- Explozia a avut loc in urma cu doar cateva minute. Oamenii din fabrica au sunat la 112. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de prim-ajutor ale Ambulantei si SMURD, dar si echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea. Revenim cu informații...