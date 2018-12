Stiri pe aceeasi tema

- Trei militari americani au fost uciși și alți trei au fost raniți in explozia unei bombe in provincia afgana Ghazni (sud-est), a anuntat marti misiunea NATO din Afganistan. „Membrii serviciului ranit și contractorul au fost evacuați și primesc ingrijiri medicale”, a spus Resolute Support, care nu a…

- ''Circa 50 de militari afgani au fost ucisi si 110 au fost raniti cand un martir s-a aruncat in aer vineri'', a transmis agentia Amaq, ''portavocea'' SI. Oficiali din domeniul securitatii afgane au transmis vineri ca in explozia de la o moschee situata in interiorul unei baze militare si-au…

- O explozie s-a produs la intrarea in sediul serviciului secret rus FSB, o persoana fiind ucisa și alte trei ranite, potrivit presei locale care citeaza guvernatorul, transmite Reuters. Explozia s-a produs in sediul FSB din orașul Arkhangelsk, situat in partea de nord-vest a Rusiei.

- Opt angajati ai unei rafinarii de petrol din Bosnia au fost raniti marti seara in explozia urmata de un incendiu, stapanit in cateva ore, au anuntat media locale, citand o sursa medicala, relateaza AFP. Explozia rafinariei de la Brod (nord), in apropierea frontierei cu Croatia, s-a produs in jurul orelor…

- O explozie s-a produs, miercuri dimineata, la scoala din Voiniceni, judetul Mures, doi copii fiind raniti. 70 de elevi si 7 profesori au fost evacuati. Explozia s-a produs la scoala din Voiniceni, judetul Mures, cel mai probabil din cauza unei acumulari de gaze. Potrivit reprezentantilor…

