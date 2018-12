Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Kuching este situat pe insula Borneo, iar seful Departamentului Statal al Pompierilor a nauntat ca "bilantul total al victimelor este de 29". Toti cei trei decedati sunt barbati, cu varste de 49, 24 si, respectiv, 29 de ani. De altfel, din total de 29 de victime doar cinci sunt femei, iar…

- Doua persoane au murit, iar alte 24 sunt ranite in urma unei explozii produse la o uzina de masini din nordul Chinei, in provincia Jilin, au anuntat sambata autoritatile, informeaza Reuters.Cel putin 40 de locuinte au fost afectate de deflagratie si de incendiul care a urmat in noaptea de vineri spre…

- Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul Ismail Khel, a precizat un oficial din domeniul securitatii afgane. Un al doilea oficial din domeniul securitatii a indicat ca mai mult de 26 de persoane au fost ucise si peste 50 au fost ranite. Victimele…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si peste 50 au fost ranite intr-o explozie survenita vineri intr-o moschee din provincia afgana Khost (est), au indicat oficiali din zona, citati de Reuters. Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul…

- 10 oameni au murit și alți 40 au fost raniți in urma unui accident grav, produs pe o autostrada din Mexic. Accidentul a fost provocat de un tir incarcat cu produse de curatenie, care se pare ca ar fi ramas fara frane. Un grav accident de circulatie s-a produs in Mexic, pe autostrada ce leaga capitala…

- Un elev in varsta de 18 ani a deschis focul in liceul tehnic la care studia, miercuri, la Kerci, in Crimeea, si a omorat aproape 20 de persoane, dupa care, afirma autoritatile, s-a sinucis, relateaza...

- Presa rusa este joi in stare de soc dupa masacrul comis la un liceu tehnic din Kerci, Crimeea, unde un elev a ucis 19 persoane, dupa care s-a sinucis, si califica tragedia drept un "Columbine rus", relateaza AFP, informeaza Agerpres. Mai multe mass-media fac o paralela cu acel macel care a avut loc…

- Echipele speciale de interventie sustin ca, cel mai probabil, tragedia ar fi fost provocata de o scurgere de gaz. Politia analizeaza insa toate cauzele. Potrivit autoritatilor locale, explozia s-ar fi produs in cantina colegiului. Presa locala informeaza ca numarul victimelor ar putea creste…