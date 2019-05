EXPLOZIE la LYON. Emmanuel Macron: A avut loc un atac

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut la intersecția strazii Victor Hugo cu strada Sala din Lyon, potrivit sputniknews. #lyon Deflagration rue Victor Hugo. La rue est evacuee. Gros deplacement de la police + helicoptere... pic.twitter.com/Fr3YhAjg5t— L. Ferchild ????…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- Prima explozie s-a inregistrat la ora locala 08:17, coloana de cenusa ajungand la o inaltime de aproximativ 1,6 kilometri, in directia sud-est, existand posibilitatea ca cenusa sa cada pe pamant, a anuntat Centrul National pentru Protectie Civila. Cea de-a doua explozie s-a produs la ora 08:31,…

- Peste o mie de experti in patrimoniu i-au cerut presedintelui Emmanuel Macron, intr-o scrisoare deschisa publicata de cotidianul francez Le Figaro, sa evite "precipitarea" in ceea ce priveste restaurarea catedralei Notre-Dame din Paris si sa nu incalce regulamentele din domeniul protejarii patrimoniului,…

- Explozie puternica in aceasta dupa-amiaza intr-un bloc din Reșița. Deflagratia s-a produs din cauza unei acumulari de gaze naturale. Singura victima este proprietarul apartamentului. Structura imobilului nu a fost afectata.

- Cel mai vizitat punct de atracție turistica din Paris - iconica Notre Dame - a luat foc luni dupa-amiaza. Pana in seara trecuta, bijuteria de arhitectura gotica de 850 de ani s-a transformat intr-un infern de foc. Incendiul a izbucnit la Notre-Dame in jurul orei 18:50 ora locala (16:50 GMT), potrivit…

- O explozie puternica s-a produs joi intr-o uzina chimica din estul Chinei, au anuntat autoritatile locale, care incearca sa afle daca exista victime, agerpres.ro.Explozia a avut loc in orasul Yancheng, in provincia Jiangsu (estul Chinei), a declarat municipalitatea.

- Un accident produs la Uzina metalurgica din Rabnita a pus pe jar autoritatile de la Chisinau. In urma unei deflagratii, care a avut loc pe teritoriul fabricii, in aer ar fi fost degajate mai multe substante toxice. Deflagratia a avut loc inca la inceputul lunii trecute.