Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat sinucigas a fost comis miercuri in apropierea sediului unei societati de constructii situate in apropierea aeroportului din orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, a anuntat un reprezentant al autoritatilor locale.

- "Este o capcana acest asa-zis ajutor umanitar, ei fac un spectacol cu mancare putrezita și contaminata" Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a criticat, vineri, Statele Unite pentru "furtul" miliardelor de dolari, oferind in schimb "ajutoarele umanitare" "Este o capcana acest asa-zis ajutor umanitar,…

- In cursul acestei vizite inopinate, Shanahan urmeaza sa fie primit de presedintele afgan Ashraf Ghani si se va intalni cu seful fortelor americane stationate in Afganistan, generalul Scott Miller. Cu aceasta ocazie, el va evoca negocierile de pace cu reprezentantii talibanilor, pe care Washingtonul…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, va vizita saptamâna viitoare Ungaria, Slovacia și Polonia, pentru a încerca sa limiteze influențele rusești și chineze în aceste țari europene, anunța AFP.În timp ce Polonia, preocupata de puterea Rusiei, cauta în prezent o relație…

- Statele Unite au dispus joi plecarea personalului 'neesential' din misiunile lor diplomatice in Venezuela, la o zi dupa decizia Departamentului de Stat de a nu se supune expulzarii diplomatilor americani de catre liderul socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Intr-o 'alerta de securitate' publicata…

- Potrivit diplomației ruse, Statele Unite ale Americii arata in Venezuela un dispreț total fața de normele și principiile dreptului internațional și o incercare de a acționa in calitate de arbitru auto-erijat al destinului altor națiuni. Recunoașterea imediata de catre Statele Unite a unui presedinte…

- Tragedie in capitala Afganistanului, Kabul, unde un incendiu declansat intr-o benzinarie a cuprins un bloc din apropiere. 3 oameni au murit si 27 au fost raniti, 6 dintre ei fiind in stare critica.

- O explozie puternica a avut loc luni in centrul capitalei Afganistanului, Kabul, fiind urmata de focuri de arma, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane.Un vehicul-capcana a explodat in fata unei insitutii din Kabul, a declarat Nasrat Rahimi, un oficial din cadrul Ministerului…